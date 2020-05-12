TOHOシネマズ、シネマサンシャインの一部劇場が営業再開へ
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴い、TOHOシネマズをはじめとする一部の映画館が再開することがわかった。
緊急事態宣言に伴い、全劇場の営業を休止していたTOHOシネマズ。一部自治体による映画館に対する休業要請の解除を受け、5月15日（金）より下記10館の営業を再開すると発表した。なお、営業再開に際しては、館内の感染防止策の強化や運用の一部変更など、新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底するとしている。
同様にシネマサンシャインの一部劇場も13日（水）・15日（金）に営業を再開する。
TOHOシネマズ営業再開劇場
営業再開日：5月15日（金）
TOHOシネマズ おいらせ下田
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/049/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ 仙台
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/078/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ 宇都宮
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/015/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ 浜松
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/004/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ サンストリート浜北
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/039/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ ららぽーと磐田
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/065/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ 新居浜
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/048/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ 高知
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/017/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ 長崎
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/046/TNPI2000J01.do
TOHOシネマズ 与次郎
公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/033/TNPI2000J01.do
シネマサンシャイン営業再開劇場
営業再開日：5月13日（水）
シネマサンシャイン沼津
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/numazu/
シネマサンシャイン下関
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/
営業再開日：5月15日（金）
シネマサンシャインららぽーと沼津
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/lalaportnumazu/
シネマサンシャイン大街道
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/okaido/
シネマサンシャイン衣山
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/kinuyama/
シネマサンシャイン重信
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shigenobu/
シネマサンシャインエミフルMASAKI
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/masaki/
シネマサンシャイン北島
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/kitajima/
シネマサンシャイン姶良
公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/aira/
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