新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴い、TOHOシネマズをはじめとする一部の映画館が再開することがわかった。

緊急事態宣言に伴い、全劇場の営業を休止していたTOHOシネマズ。一部自治体による映画館に対する休業要請の解除を受け、5月15日（金）より下記10館の営業を再開すると発表した。なお、営業再開に際しては、館内の感染防止策の強化や運用の一部変更など、新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底するとしている。

同様にシネマサンシャインの一部劇場も13日（水）・15日（金）に営業を再開する。

TOHOシネマズ営業再開劇場

営業再開日：5月15日（金）

TOHOシネマズ おいらせ下田

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/049/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 仙台

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/078/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 宇都宮

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/015/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 浜松

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/004/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ サンストリート浜北

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/039/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ ららぽーと磐田

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/065/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 新居浜

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/048/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 高知

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/017/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 長崎

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/046/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 与次郎

公式サイト：https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/033/TNPI2000J01.do

シネマサンシャイン営業再開劇場

営業再開日：5月13日（水）

シネマサンシャイン沼津

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/numazu/

シネマサンシャイン下関

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/

営業再開日：5月15日（金）

シネマサンシャインららぽーと沼津

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/lalaportnumazu/

シネマサンシャイン大街道

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/okaido/

シネマサンシャイン衣山

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/kinuyama/

シネマサンシャイン重信

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shigenobu/

シネマサンシャインエミフルMASAKI

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/masaki/

シネマサンシャイン北島

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/kitajima/

シネマサンシャイン姶良

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/aira/

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