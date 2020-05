「デッドプール」の原作者であるロブ・ライフェルドによると、マーベル・スタジオが『デッドプール3』を製作する計画はゼロだという。

Inverse(/Film経由)とのインタビューでライフェルドが、ディズニーとMCU傘下となった「デッドプール」と「X-フォース」の映画が製作される可能性がまだあるのか質問されたが、彼の反応は心強いものではなかった。

ライフェルドは、「わからない。みんなが聞きたいことじゃないかもしれないが、幸い私は現実主義者だ。「デッドプール」の映画は船出をしたように感じる。スタジオは2本の素晴らしい映画を製作したが、彼らが売り出すものはすべて‟次の新しい物”であり、私たちは常に前を見据えたカルチャーに生きている。勢いだよね」とコメントしている。

「私にしたら、勢いが落ち着くにつれてファンも冷静になり、『デッドプール』と『デッドプール2』が、2016年と2018年という2年以内に公開されたことに気づく必要があると思う。私はマーベルの現在の計画に、あまり夢中になれないんだ」

ライフェルドは、『ブラック・ウィドウ』と『The Eternals(原題)』、『 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings(原題)』などが名を連ねるMCUのフェイズ4について、X-MENやミュータントの映画が含まれていないラインナップは、以前に期待していたほど刺激的だとは思わないのだという。

またライフェルドは、今日マーベル・スタジオが「デッドプール」の製作を始めたとしたら、「4年後には公開されるだろうか、そのことにワクワクできない」と付け加えていた。

そして、「今、スタジオの『デッドプール』に対する計画が何だか知ってる? 何もない。ゼロだ」ともコメントしていた。

ライフェルドの『デッドプール3』に関する暗い見通しは、過去に主演のライアン・レイノルズと共同脚本家のポール・ワーニック、デヴィッド・リーチ監督による慎重ながらも楽観的な見解とは対照的だ。

マーベル・スタジオが、いつか『デッドプール3』を製作すると思うだろうか? コメント欄で意見を聞かせてほしい。