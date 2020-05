LINEは、2007年より公開されている「ヱヴァンゲリヲン 新劇場版」シリーズとのコラボレーション企画「エヴァンゲリオン×LINEプロジェクト」を始動。プロジェクトの第1弾として、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ3作品を、2020年5月14日よりライブ配信サービス「LINE LIVE」にて順次無料配信することを決定した。

LINEでは、これまでもさまざまな企画を展開しており、2019年には、フランス・パリで開催されたJAPAN EXPOにて「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』0706作戦」を「LINE LIVE」にて生配信した。また、2016年夏には、庵野秀明総監督が手がける「シン・ゴジラ」の公開を記念して、「みんなで観よう! 新世紀エヴァンゲリオン」と題し、テレビシリーズの1話〜26話を配信した。



今回は、新型コロナウイルスの影響により外出自粛期間延長となり、人との接点が薄まる中、「みんなで観よう!」をテーマに「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズを通じての、オンライン視聴体験を提供するという。



今回生配信される作品は、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」(5月14日(木)21時配信)・「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」(5月17日(日)21時配信)・「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」(5月20日(水)21時配信)の3作品だ。



なお、5月23日(土)17時からは「:序」「:破」「:Q」3作品の"イッキミ"配信が予定されている。「日本アニメ(ーター)見本市」にて公開された「until You come to me.」「evangelion:Another Impact(Confidential)」もライブ配信される予定だ。



【LINE LIVE 配信概要】

■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」

配信日時:2020年5月14日(木)21時〜

配信アカウント:エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13723959

※5月16日(土)23:59まで「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」友だち登録で無料視聴可能





■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」

配信日時 :2020年5月17日(日)21時〜

配信アカウント:エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13723998

※5月19日(火)23:59まで「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」友だち登録で無料視聴可能



■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」

配信日時:2020年5月20日(水)21時〜

配信アカウント:エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13724030

※5月22日(金)23:59まで「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」友だち登録で無料視聴可能



■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序:破:Q」 みんなでイッキミ!

配信日時:2020年5月23日(土)17時〜

配信アカウント:エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト

配信URL:https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13724069

※アーカイブ視聴は無し

