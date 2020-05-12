「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ「：序」「：破」「：Ｑ」、5月14日よりLINE LIVEで順次無料配信！
LINEは、2007年より公開されている「ヱヴァンゲリヲン 新劇場版」シリーズとのコラボレーション企画「エヴァンゲリオン×LINEプロジェクト」を始動。プロジェクトの第1弾として、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ3作品を、2020年5月14日よりライブ配信サービス「LINE LIVE」にて順次無料配信することを決定した。
LINEでは、これまでもさまざまな企画を展開しており、2019年には、フランス・パリで開催されたJAPAN EXPOにて「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』0706作戦」を「LINE LIVE」にて生配信した。また、2016年夏には、庵野秀明総監督が手がける「シン・ゴジラ」の公開を記念して、「みんなで観よう！ 新世紀エヴァンゲリオン」と題し、テレビシリーズの1話〜26話を配信した。
今回は、新型コロナウイルスの影響により外出自粛期間延長となり、人との接点が薄まる中、「みんなで観よう！」をテーマに「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズを通じての、オンライン視聴体験を提供するという。
今回生配信される作品は、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」（5月14日（木）21時配信）・「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」（5月17日（日）21時配信）・「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」（5月20日（水）21時配信）の3作品だ。
なお、5月23日（土）17時からは「：序」「：破」「：Q」3作品の"イッキミ"配信が予定されている。「日本アニメ（ーター）見本市」にて公開された「until You come to me.」「evangelion:Another Impact（Confidential）」もライブ配信される予定だ。
【LINE LIVE 配信概要】
■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」
配信日時：2020年5月14日（木）21時〜
配信アカウント：エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト
配信URL：https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13723959
※5月16日（土）23:59まで「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」友だち登録で無料視聴可能
■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」
配信日時 ：2020年5月17日（日）21時〜
配信アカウント：エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト
配信URL：https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13723998
※5月19日（火）23:59まで「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」友だち登録で無料視聴可能
■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」
配信日時：2020年5月20日（水）21時〜
配信アカウント：エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト
配信URL：https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13724030
※5月22日（金）23:59まで「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」友だち登録で無料視聴可能
■「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序：破：Ｑ」 みんなでイッキミ！
配信日時：2020年5月23日（土）17時〜
配信アカウント：エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト
配信URL：https://live.line.me/channels/4928559/upcoming/13724069
※アーカイブ視聴は無し
>> 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ「：序」「：破」「：Ｑ」、5月14日よりLINE LIVEで順次無料配信！ の元記事はこちら