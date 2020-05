五木寛之氏のテレビ出演で、ロングセラー『大河の一滴』が1位となりました(写真:jhphoto / PIXTA)

アマゾンの協力のもと、毎週配信している週間(日曜日から土曜日まで)アマゾン「ビジネス・経済書」ランキング。本記事でお届けするのは、5月3日〜9日のランキングだ。

なお、「前週順位」については前週に発売されて初登場する書籍については「NEW」と記載、前週順位が1000位以下だった場合には「−」と記載している。

『大河の一滴』が1位と3位を獲得

今週(5月3日〜9日)のランキングでは、『大河の一滴 (幻冬舎文庫)』(五木寛之著、幻冬舎)が1位に輝いた。また、3位には、『大河の一滴(単行本)』(五木寛之著、幻冬舎)がランクインした。どちらも、日本テレビ『世界一受けたい授業』に著者が出演したことが影響しているという。





2位は、『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』(ハンス・ロスリング著、日経BP)がランクインした。毎日安定して注文が集まっているという。

前週68位から17位へ急上昇したのが、『影響力の武器[第三版]: なぜ、人は動かされるのか』(ロバート・B・チャルディーニ著、誠信書房)だ。特定の要因はなく、安定して注文が集まっているという。

次ページ以降、199位までの200冊ランキングを紹介する。「次に読む1冊」を探すための参考にしてほしい。

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位1〜50 (5/3〜9)順位先週順位書名筆者出版社1-大河の一滴 (幻冬舎文庫)五木 寛之幻冬舎21FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣ハンス・ロスリング日経BP3917大河の一滴(単行本)五木 寛之幻冬舎4NEWコロナショック・サバイバル 日本経済復興計画冨山 和彦文藝春秋52嫌われる勇気岸見 一郎ダイヤモンド社64さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0トム・ラス日本経済新聞出版715漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則ジョージ・S・クレイソン文響社810「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考末永 幸歩ダイヤモンド社932テレワークの切り札! Office365 Teams 即効活用ガイド岩元 直久日経BP1041大きな嘘の木の下で 〜僕がOWNDAYSを経営しながら考えていた10のウソ。〜 (NewsPicks Book)田中 修治幻冬舎116サピエンス全史(上)文明の構造と人類の幸福ユヴァル・ノア・ハラリ河出書房新社1217完訳 7つの習慣 人格主義の回復スティーブン・R.コヴィーキングベアー出版1313サピエンス全史(下)文明の構造と人類の幸福ユヴァル・ノア・ハラリ河出書房新社143イシューからはじめよ安宅和人英治出版155交渉力 結果が変わる伝え方・考え方 (PHP新書)橋下 徹PHP研究所1611【Amazon.co.jp 限定】 Excel 最強の教科書[完全版]藤井 直弥SBクリエイティブ1768影響力の武器[第三版]: なぜ、人は動かされるのかロバート・B・チャルディーニ誠信書房189アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る藤井 保文日経BP197人を動かす 文庫版D・カーネギー創元社20141分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術伊藤 羊一SBクリエイティブ2112会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方大手町のランダムウォーカーKADOKAWA2239デイトレードオリバー ベレス日経BP2343マンキュー入門経済学(第3版)N・グレゴリー・マンキュー東洋経済新報社〃15Microsoft Office Specialist Microsoft Excel 2016 対策テキスト& 問題集 (よくわかるマスター)富士通エフ・オー・エム株式会社 (FOM出版)富士通エフ・オー・エム FOM出版2524Who You Are(フーユーアー)君の真の言葉と行動こそが困難を生き抜くチームをつくるベン・ホロウィッツ日経BP2621完訳 7つの習慣 人格主義の回復(新書サイズ)スティーブン・R・コヴィーキングベアー出版2733世界標準の経営理論入山 章栄ダイヤモンド社2831学びを結果に変えるアウトプット大全 (Sanctuary books)樺沢紫苑サンクチュアリ出版29650スマホ人生戦略 お金・教養・フォロワー35の行動スキル堀江貴文学研プラス3019できるYouTuber式 Excel 現場の教科書(「本×動画」で学ぶ新しい独習~180万回再生の実績! )長内孝平インプレス3142ジム・ロジャーズ 大予測: 激変する世界の見方ジム・ロジャーズ東洋経済新報社3220伝え方が9割佐々木 圭一ダイヤモンド社3357豊田章男片山 修東洋経済新報社3422「新型コロナ恐慌」後の世界渡邉哲也徳間書店35133ゲームセンターあらしと学ぶ プログラミング入門 まんが版こんにちはPythonすがや みつる日経BP3626もうすぐ世界恐慌 そしてハイパー(超)インフレが襲い来る副島隆彦徳間書店37133父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。ヤニス・バルファキスダイヤモンド社3846失敗の本質戸部 良一中央公論新社〃34科学的な適職 4021の研究データが導き出す、最高の職業の選び方鈴木 祐クロスメディア・パブリッシング(インプレス)4036現代語訳 論語と算盤 (ちくま新書)渋沢 栄一筑摩書房418入社1年目の教科書岩瀬 大輔ダイヤモンド社4230チーズはどこへ消えた?スペンサー ジョンソン扶桑社4349アイデアのつくり方ジェームス W.ヤングCCCメディアハウス4454LIFE SHIFT(ライフ・シフト)リンダ グラットン東洋経済新報社4586マンガでわかる東大読書小野 洋一郎東洋経済新報社4666ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式山口 周ダイヤモンド社〃44苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」森岡 毅ダイヤモンド社48719ハーバードの人生を変える授業 (だいわ文庫)タル・ベン・シャハー大和書房4988サラとソロモン エスター・ヒックスナチュラルスピリット5047世界一やさしい問題解決の授業渡辺 健介ダイヤモンド社

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位51〜99 (5/3〜9)順位先週順位書名筆者出版社51193危機の時代 伝説の投資家が語る経済とマネーの未来ジム・ロジャーズ日経BP〃37ザ・コピーライティングジョン・ケープルズダイヤモンド社5370D2C 「世界観」と「テクノロジー」で勝つブランド戦略 (NewsPicksパブリッシング)佐々木康裕NewsPicksパブリッシング54138エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にするグレッグ マキューンかんき出版5552USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門森岡 毅KADOKAWA/角川書店56196マンキュー経済学I ミクロ編(第4版)N・グレゴリー・マンキュー東洋経済新報社57382030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への展望落合 陽一SBクリエイティブ5862やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学 (コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)ハイディ・グラント・ハルバーソンディスカヴァー・トゥエンティワン5945東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート 50の厳選フレームワークで、どんな難問もスッキリ「地図化」東大ケーススタディ研究会東洋経済新報社60166シュガーマンのマーケティング30の法則 お客がモノを買ってしまう心理的トリガーとはジョセフ・シュガーマンフォレスト出版61121革命のファンファーレ 現代のお金と広告西野 亮廣幻冬舎6229予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)ダン アリエリー早川書房63106強者の流儀朝倉 未来KADOKAWA6428人は話し方が9割永松 茂久すばる舎6525話すチカラ齋藤 孝ダイヤモンド社6656マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則ピーター・F・ドラッカーダイヤモンド社67154最高の体調 ~進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法~ (ACTIVE HEALTH 001)鈴木祐クロスメディア・パブリッシング(インプレス)6859Microsoft Office Specialist Microsoft Word 2016 対策テキスト& 問題集 (よくわかるマスター)富士通エフ・オー・エム株式会社 (FOM出版)富士通エフ・オー・エム FOM出版69191マーケティング・ジャーニー 変容する世界で稼ぎ続ける羅針盤藭田 昌典日本経済新聞出版70981兆ドルコーチ シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教えエリック・シュミットダイヤモンド社7123メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)前田 裕二幻冬舎7295図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!山崎 元文響社73105初心者から経験者まですべての段階で差がつく!不動産投資 最強の教科書鈴木 宏史東洋経済新報社7494実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた (PHP新書)橋下徹PHP研究所7558なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。〉筒井 美希エムディエヌコーポレーション7690営業の魔法中村 信仁ビーコミュニケーションズ7791ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版> 株式投資の不滅の真理バートン・マルキール日本経済新聞出版7875確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力森岡 毅KADOKAWA/角川書店7983いちばんやさしいWordPressの教本 第4版 5.x対応 人気講師が教 える本格Webサイトの作り方 (「いちばんやさしい教本」シリーズ)石川栄和インプレス80132マンガでわかる統計学 素朴な疑問からゆる~く解説 (サイエンス・アイ新書)大上 丈彦SBクリエイティブ8196人を操る禁断の文章術メンタリストDaiGoかんき出版8285コンサル一年目が学ぶこと大石 哲之ディスカヴァー・トゥエンティワン〃78ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件 (Hitotsubashi Business Review Books)楠木 建東洋経済新報社84118ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム (ビジネスリーダー1万人が選ぶベストビジネス書トップポイント大賞第2位! ハーパーコリンズ・ノンフィクション)クレイトン M クリステンセンハーパーコリンズ・ ジャパン〃615分で論理的思考力ドリルソニー・グローバルエデュケーション学研プラス8669フルライフ 今日の仕事と10年先の目標と100年の人生をつなぐ時間戦略石川善樹NewsPicksパブリッシング87104考える技術・書く技術バーバラ ミントダイヤモンド社8873沈黙のWebマーケティング −Webマーケッター ボーンの逆襲− ディレクターズ・エディション松尾 茂起エムディエヌコーポレーション89253資本主義の終わりか、人間の終焉か? 未来への大分岐 (集英社新書)マルクス・ガブリエル集英社〃632025年、人は「買い物」をしなくなる望月 智之クロスメディア・パブリッシング(インプレス)9175「専門家」以外の人のための決算書&ファイナンスの教科書西山 茂東洋経済新報社92114道をひらく松下 幸之助PHP研究所93136生き方稲盛和夫サンマーク出版94100要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑F太サンクチュアリ出版〃183コーポレートファイナンス 戦略と実践田中 慎一ダイヤモンド社96171改訂新版 書く技術・伝える技術 (スーパーラーニング)倉島 保美あさ出版9792コロナ大恐慌 中国を世界が排除する宮崎 正弘ビジネス社〃119HOW FINANCE WORKS ハーバード・ビジネス・スクール ファイナンス講座ミヒル・A・デサイダイヤモンド社9927異端のすすめ 強みを武器にする生き方 (SB新書)橋下 徹SBクリエイティブ〃277量子コンピュータの衝撃深田 萌絵宝島社

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位101〜149 (5/3〜9)順位先週順位書名筆者出版社101111「言葉にできる」は武器になる。梅田 悟司日本経済新聞出版102665分で論理的思考力ドリル ちょっとやさしめソニー・グローバルエデュケーション学研プラス〃109新訳 ハイパワー・マーケティング あなたのビジネスを加速させる「力」の見つけ方ジェイ・エイブラハムKADOKAWA10472入社1年目ビジネスマナーの教科書金森 たかこプレジデント社10582コピーライターじゃなくても知っておきたい 心をつかむ超言葉術阿部 広太郎ダイヤモンド社10653Beyond MaaS 日本から始まる新モビリティ革命 日高洋祐日経BP107101改訂2版 出る順問題集 秘書検定2級に面白いほど受かる本佐藤 一明KADOKAWA108641%の努力ひろゆきダイヤモンド社10960反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」草薙龍瞬KADOKAWA/中経出版1101963000年の叡智を学べる 戦略図鑑鈴木 博毅かんき出版〃110線一本からはじめる伝わる絵の描き方 ロジカルデッサンの技法OCHABI Instituteインプレス112NEW宇宙経営12のメッセージ お金と人間関係編平井ナナエパレード113121ディズニーCEOが実践する10の原則ロバート・アイガー早川書房〃84頭のよさとは「説明力」だ (詩想社新書)齋藤 孝詩想社11540GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代 (単行本)アダム グラント三笠書房〃160サードドア: 精神的資産のふやし方アレックス バナヤン東洋経済新報社〃96新版 お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ (幻冬舎文庫)橘 玲幻冬舎〃1432030年ジャック・アタリの未来予測 ジャック・アタリプレジデント社119133ストーリーでわかる財務3表超入門國貞 克則ダイヤモンド社12074現代経済学の直観的方法長沼 伸一郎講談社〃78たった1日で即戦力になるExcelの教科書【増強完全版】吉田 拳技術評論社122194難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください!スティーブ ソレイシィ文響社1231752060 未来創造の白地図 ~人類史上最高にエキサイティングな冒険が始まる川口 伸明技術評論社124116Learn or Die 死ぬ気で学べ プリファードネットワークスの挑戦西川 徹KADOKAWA〃180学び効率が最大化するインプット大全樺沢紫苑サンクチュアリ出版126311JAL機長たちが教えるコックピット雑学 飛行機とパイロットの仕事がよくわかる (JAL BOOKS)日本航空 編KADOKAWA〃205座右の書『貞観政要』 中国古典に学ぶ「世界最高のリーダー論」 (角川新書)出口 治明KADOKAWA128140このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法北野 唯我ダイヤモンド社12980無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」高橋浩一日経BP〃55コトラーのリテール4.0 デジタルトランスフォーメーション時代の10の法則フィリップ・コトラー朝日新聞出版〃126時間革命 1秒もムダに生きるな堀江貴文朝日新聞出版132189会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ田中 靖浩日本経済新聞出版133143PowerPoint資料作成 プロフェッショナルの大原則松上 純一郎技術評論社13481営業はいらない (SB新書)三戸政和SBクリエイティブ135200あなたはあなたが使っている言葉でできている Unfu*k Yourselfゲイリー・ジョン・ビショップディスカヴァー・トゥエンティワン〃292言葉ダイエット メール、企画書、就職活動が変わる最強の文章術橋口幸生宣伝会議137123人を動かす 新装版デール カーネギー創元社138116入門 考える技術・書く技術山崎 康司ダイヤモンド社139167書くだけで人生が変わる自己肯定感ノート中島輝SBクリエイティブ〃86みずほ銀行システム統合、苦闘の19年史 史上最大のITプロジェクト「3度目の正直」日経コンピュータ日経BP141175日経キーワード 2020-2021日経HR編集部日経HR〃180具体と抽象 細谷 功dZERO〃148Think clearly 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法ロルフ・ドベリサンマーク出版〃152ピーター・リンチの株で勝つピーター リンチダイヤモンド社145234遅いインターネット(NewsPicks Book)宇野 常寛幻冬舎146108マインドセット「やればできる! 」の研究キャロル・S・ドゥエック草思社147113ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング赤羽 雄二ダイヤモンド社〃256私の財産告白 (実業之日本社文庫)本多 静六実業之日本社149172「コロナ以後」中国は世界最終戦争を仕掛けて自滅する宮崎正弘徳間書店〃111文系AI人材になる: 統計・プログラム知識は不要野口 竜司東洋経済新報社

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位151〜199 (5/3〜9)順位先週順位書名筆者出版社151129株式投資の未来〜永続する会社が本当の利益をもたらすジェレミー・シーゲル日経BP〃698岩井克人「欲望の貨幣論」を語る丸山 俊一東洋経済新報社153170ザ・ゴール エリヤフ・ゴールドラットダイヤモンド社15492大人の語彙力ノート 誰からも「できる! 」と思われる齋藤 孝SBクリエイティブ〃107ロジカル・シンキング (Best solution)照屋 華子東洋経済新報社〃51【増補改訂】 財務3表一体理解法 (朝日新書)國貞克則朝日新聞出版157158仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法内田 和成東洋経済新報社〃-ミクロ経済学の力神取 道宏日本評論社〃180敗者のゲーム〈原著第6版〉チャールズ・エリス日本経済新聞出版160158RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になるデイビッド・エプスタイン日経BP161213ゼロからつくるビジネスモデル: 新しい価値を生み出す技術井上 達彦東洋経済新報社162198言語化力 言葉にできれば人生は変わる三浦 崇宏SBクリエイティブ163209はじめての人の簿記入門塾浜田 勝義かんき出版164160世界「倒産」図鑑 波乱万丈25社でわかる失敗の理由荒木 博行日経BP165188心。稲盛和夫サンマーク出版〃141自分を操る超集中力メンタリストDaiGoかんき出版167150サーチ・インサイド・ユアセルフチャディー・メン・タン英治出版168126Excel×Python最速仕事術金宏 和實日経BP〃114武器になる哲学 人生を生き抜くための哲学・思想のキーコンセプト50山口 周KADOKAWA170209神トーーク 「伝え方しだい」で人生は思い通り星 渉KADOKAWA171254仕事が速い人は、「これ」しかやらない ラクして速く成果を出す「7つの原則」石川 和男PHP研究所172219ニューヨークのアートディレクターがいま、日本のビジネスリーダーに伝えたいこと小山田 育クロスメディア・パブリッシング(インプレス)〃1921日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 現代編デイヴィッド・S・キダー&ノア・D・オッペンハイム文響社174172プレゼン資料のデザイン図鑑前田 鎌利ダイヤモンド社175102もう1秒も無駄にしない!Word最速時短術鈴木眞里子日経BP〃1382030年アパレルの未来: 日本企業が半分になる日福田 稔東洋経済新報社〃487Anker 爆発的成長を続ける 新時代のメーカー松村太郎マイナビ出版178172HIGH OUTPUT MANAGEMENT(ハイアウトプット マネジメント) 人を育て、成果を最大にするマネジメントアンドリュー・S・グローブ日経BP179222問題解決力を高める「推論」の技術羽田康祐 k_birdフォレスト出版〃162新装版「分かりやすい表現」の技術 意図を正しく伝えるための16のルール藤沢晃治文響社181221MMT現代貨幣理論入門L・ランダル・レイ東洋経済新報社〃250世界観をつくる 「感性×知性」の仕事術山口 周朝日新聞出版183252新しい経営学三谷 宏治ディスカヴァー・トゥエンティワン184219一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学cisKADOKAWA185202天才を殺す凡人 職場の人間関係に悩む、すべての人へ北野 唯我日本経済新聞出版18618売れるコピーライティング単語帖 探しているフレーズが必ず見つかる言葉のアイデア2000神田 昌典SBクリエイティブ〃-時代の「見えない危機」を読む 黒瀬 浩一慶應義塾大学出版会188148新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング (できるビジネス)唐木 元インプレス〃222転職と副業のかけ算 生涯年収を最大化する生き方moto扶桑社190326仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?飯野 謙次文響社191-2020年最新改訂版! ワード/エクセル/パワーポイント 基本の使い方がぜんぶわかる本 (これだけマスターすれば困らない!)合同会社浦辺制作所standards192246ESG思考 激変資本主義1990-2020、経営者も投資家もここまで変わった (講談社+α新書)夫馬 賢治講談社〃377売上を、減らそう。たどりついたのは業績至上主義からの解放(ライツ社)中村朱美(佰食屋)ライツ社〃200ファイナンスのプロになる Excel財務モデリングの教科書I -ミスを減らせるルール編 (MARUNOUCHI PREP SEEK FINANCIAL)服部 浩弥税務経理協会〃99たった1秒の最強スキル パソコン仕事が10倍速くなる80の方法田中 拓也SBクリエイティブ196226ヤバい集中力 1日ブッ通しでアタマが冴えわたる神ライフハック45鈴木 祐SBクリエイティブ〃317世界一ワクワクするリーダーの教科書大嶋 啓介きずな出版198239岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。ほぼ日刊イトイ新聞株式会社ほぼ日199917失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織マシュー・サイドディスカヴァー・トゥエンティワン〃230Think Smart 間違った思い込みを避けて、賢く生き抜くための思考法ロルフ・ドベリサンマーク出版