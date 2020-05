今っぽさが盛れるうえ、合わせやすいのはこの色&柄!

■白

■パイソン

■くすみパステル

はっと目をひく華やかさがまとえる爐すみパステル

こんなに使える!

ピンク・・・GIRLな甘さが盛れる!

■デニム感覚で合わせやすいブルーとならしっくり!

■パッと着映える!重め配色コーデの差し色としても万能

イエロー・・・媚びない女らしさが魅力

■シックなワントーンコーデは、チェック柄でメリハリを強化!

■華やかな相乗効果を発揮できるオレンジとの合わせは鉄板!

ミントグリーン・・・カーキ感覚で使えて万能!

■同系色の淡イエローとなら爽やかにまとまって好感度アップ!

■柔らかい印象のアースカラーで優しくまとめればハードル低め

風合いのあるスエード素材がおすすめ

右・休日のおともに欠かせないぺたんこ靴

中・存在感のあるバックル付きが今年らしい選択

左・3,900円なら初心者さんもトライしやすい!

盛れる靴が欲しいなら、今季はくすみパステルがマスト!

この春は、やっぱり新しい靴がなきゃ始まらない!ということで、今春のトレンド靴の中から、買って間違いない本命だけを厳選。狢元まで素敵瓩淵魁璽゙見本とともにお届けします!今っぽさが盛れるうえに合わせやすい「白」「パイソン」「くすみパステル」の中から、ここではくすみパステルの靴をご紹介。上・パンプス[5.5]¥12,500/LAGUNAMOON(LAGUNAMOON ルミネ新宿) 中・パンプス[8]¥21,000/セヴン・トゥエルヴ・サーティ(サン・トロペ コーポレーション) 下・パンプス[9]¥15,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)上・旬度満点の甲深×ギャザー。中・部分透けが女っぽい。下・美脚効果バツグン。簡単なのに素敵センスまで盛れるなんて買わなきゃソン!上品な柔らか色が柄のインパクトをやさしくカバー。差し色に、なじませ役にと、コーデの幅がグンと広がる!黒やベージュなど定番色の靴をくすみパステルに変えるだけで、いつものコーデが劇的に素敵見え。苦手意識のある人は、この春こそ克服を試みて!女らしさが盛れる 差し色、なじませ色どっちもイケる 脱マンネリ・無難が叶う 上級者感がアップ「何色を合わせればいい?」にお答え!配色の正解コーデはこちらルールさえおさえれば簡単に応用できる!「難しそう」なイメージを払拭するお手本コーデをご紹介。面積が小さいぶん、服よりもさり気なく可愛らしさがアピールできて使い勝手よし。パンプス[6]¥14,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) シャツワンピース¥25,000/カデュネ ピアス¥5,500/モーヴ バイ ステラ ブレスレット¥8,500/フィリップオーディベール(フリークス ストア渋谷) メッシュバッグ¥18,000/マルシェ(フラッパーズ)リラックスムード漂うシャツワンピースで、カジュアルに振った方がおしゃれにキマる!パンプス[8]¥14,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)ダブルジャケット¥17,000/N.O.R.C by the line(N.O.R.C) ドット柄スカート¥15,000/マイストラーダ ベレー帽¥4,900/override(override 明治通り店) ピアス¥6,000/ラフンタンブル(ロードス) バングル¥3,500/モーヴ バイ ステラ ショルダーバッグ¥2,100/神戸レタス無難にまとめるよりも、可愛らしさが盛れるピンクでキャッチーに。くすみパステルなら悪目立ちしません。ベージュの延長線上で使うとカンタン。ヘルシーな女らしさが、男女ともにウケ確実です。ミュール[5]¥46,000/ネブローニ(フラッパーズ) ニット¥1,445、バッグに巻いたスカーフ¥1,000/ともに神戸レタス デニムパンツ¥11,000/LAGUNAMOON(LAGUNAMOON ルミネ新宿) イヤリング¥3,500、バングル¥4,500/ともにJUICY ROCK かごバッグ¥18,000/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)黒よりも柔らかい印象のネイビーと合わせる方が、コントラストが和らぎ女らしく着こなせます。パンプス[6]¥14,500/ダイアナ ウェルフィット(ダイアナ 銀座本店) トレンチコート¥22,000/LAGUNAMOON(LAGUNAMOON ルミネ新宿) ロングTシャツ¥11,000/ジャスグリッティー プリーツスカート¥8,900/ビーミング by ビームス(ビーミング ライフストア by ビームス アーバンドック ららぽーと豊洲店) イヤリング¥9,000/イロリエール(ロードス) メタルバングル¥1,480/DHOLIC LADIES+(DHOLIC) ショルダーバッグ¥3,900/カシュカシュ(アンビリオン)下半身に色が集中するぶん、トップスはシンプルな白Tで抜けを与えて。オシャレ見え度はNo.1!カーキに甘さを足したようなクリーミーな発色が女らしくて◎。ミュール[4]¥8,900/エメル リファインズ(EMMEL REFINES ルミネ新宿店) パーカ¥12,000/ザ ヴァージニア(ザ ヴァージニア ルミネ有楽町店) プリーツスカート¥8,900/ビーミング by ビームス(ビーミング ライフストア by ビームスアーバンドック ららぽーと豊洲店) イヤリング¥8,000/フランシーヌ ブラムリ パリ、巾着バッグ¥18,000/ボンファンティ(ともにノーリーズ&グッドマン銀座店) パールリング¥2,600、2粒パールリング¥2,500/ともにJUICY ROCKパンプス[9]¥15,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) ニット¥3,900/センスオブプレイス(センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ キュープラザ原宿店) フレアスカート¥18,000/FRAY I.D イヤリング¥20,000/アビステ ハンドバッグ¥7,900/カカトゥ(アンビリオン)透け袖ニットに量感のあるフレアスカートがフェミニンなコーデは、まろやかなアースカラーで落ち着かせると素敵。横顔美人な一足で、ふとした瞬間も美しく。右・パンプス[1]¥12,500、中・パンプス[1]¥14,000/ともにダイアナ(ダイアナ 銀座本店) 左・パンプス[5]¥3,900/ダブルエー オリエンタルトラフィック(ダブルエー)右・ラフなフラットでも可愛らしく履けるラウンドトゥ。中・甲浅×ポインテッドトゥなら、大人っぽい雰囲気たっぷり。左・スタイルアップできて歩きやすい5cmヒールがちょうどいい。この春まず買うべき靴は「白」「パイソン」「くすみパステル」の3タイプ。今っぽさが盛れるだけじゃなく、コーデを選ばず合わせやすいんです。中でも華やかさアップに効くのが、くすんだパステルカラーのシューズ。いつものコーデが一気に素敵になるし、くすみトーンなので甘すぎず大人っぽく仕上がるのもポイント!andGIRL2020年3月号より 撮影/野口マサヒロ(BIEI)[人物]、石澤義人[静物] スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森ユキオ(ROI) モデル/愛甲千笑美 構成・一部文/大森奈奈※[ ]内の数字はヒールの高さを表し、単位はcmです(すべて編集部調べ)。