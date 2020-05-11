¥Á¡¼¥¯¤Ê¤·¤Ç½÷Í¥´é¡Ä¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ç¶Ë¤á¤¿¤¤ ¡Ö#Ãæ¹ñ¥á¥¤¥¯¡×
ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¥¥ì¥¤ºî¤ê¤â´ò¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤Î´ò¤·¤µ¤Ï³ÊÊÌ¡£¤½¤³¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¼«Ê¬Ëá¤¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ë¥ÕÈþÍÆË¡¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âè9²óÌÜ¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢º£ÏÃÂê¤Î#Ãæ¹ñ¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
#Ãæ¹ñ¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¡©
ananÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢#Ãæ¹ñ¥á¥¤¥¯¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¼¡¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢#¥Á¥ã¥¤¥Ü¡¼¥°¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥á¤Ê¤É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤µ¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ä¡¢É¡¶Ú¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É°ú¤Î©¤Æ¤¿Î©ÂÎ¥á¥¤¥¯¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê(Ãæ¹ñ)+¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°(À°·Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ê)¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í½÷À¤Ë¤³¤½Ä©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤#Ãæ¹ñ¥á¥¤¥¯
¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ËÈþ½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢ÍÌµ®ÈÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÅÂåÉ÷¤Î¥á¥¤¥¯¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸½Âå¤ÎÃæ¹ñ½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤³¤½Ä©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯¡£Ãæ¹ñ¤Î»¨»ï¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÃæ¹ñ¤âÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥¯¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¤È¤µ¤ì¤ë´éÎ©¤Á¤Î¾ò·ï¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤ä¥¢¥ó¥¸¥§¥é¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Ê¤É¤Î½÷Í¥Ã£¤Î´éÎ©¤Á¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¤ì¤¤¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎÅª¤µ¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¿§¤Ã¤Ý¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÂç¿Í½÷À¤ËºÇÅ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢Ãæ¹ñ¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¹¥Æ¥Ã¥×1. Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯¡Á¥»¥ß¥Þ¥Ã¥ÈÈ©¤òºî¤ë¡Á
Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥Ã£¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Ê¤¤Çò¤¤È©¡£ÃÎÅª¤µ¤È¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼Á´¶¤Ï¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È´¶¤Ç¤â¤Ê¤¯¥»¥ß¥Þ¥Ã¥ÈÈ©¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È©¤Î¿§¥à¥é¤ò¤¤Á¤ó¤È¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¾å¤«¤é¤¦¤¹¡¼¤¯¡¢¤¦¤¹¡½¤¯3²ó¤Û¤É½Å¤Í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2. Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯¡ÁÎ©ÂÎ´¶¤òÂ¤¹¡Á
´éÎ©¤Á¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ÏÉ¬Í×¡£¤½¤³¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢´é¤Ë±¢±Æ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ËË¹ü¤Î²¼¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢É¡¶Ú¤ò¹â¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÈýÆ¬²¼¤Î¤¯¤Ü¤ß¤È¾®É¡¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤â¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÆþ¤ì¡¢¸å¤«¤é¤Î¤»¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÉ¡¶Ú¤Ë¤¹¡¼¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢´é¤ËÎ©ÂÎ´¶¤òÂ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×3. Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯¡ÁÎÃ¤·¤²¤Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤òºî¤ë¡Á
Âç¤¤¯¥Ñ¥Á¥ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀ¤ÂåÌä¤ï¤ºÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤â¤È¤Ë²£¤ËÅÝ¤·¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤â¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤âÌÜ¿¬¤òÇ»¤¯¡¢ÂÀ¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¥¥ã¥Ã¥È¥¢¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ä·¤Í¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿²£¤Ë°ú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×4. Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯¡Á¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÎÅªÈý¤òºî¤ë¡Á
Èý¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥ÁÈý¤è¤ê¤â¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ëÃÎÅªÈý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Èý»³¤«¤éÈý¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ³ÑÅÙ¤ò²¼¤²¤º¡¢ÌÜ¤â¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²£¤ËÉÁ¤¤¤ÆÈý¿¬¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÈý¤Ëº¸±¦º¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤Î¹â¤µ¤òÂ·¤¨¤ë¤Èº¸±¦º¹¤ò¥Ü¥«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×5. Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯¡ÁÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¿§¤Ã¤Ý¿°¤òºî¤ë¡Á
¿°¤Ï½÷À¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÎÅª¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¿°¤ÎÎØ³Ô¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿°¤Î»³¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ý³Ñ¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¤Ï¹¬Ê¡¤ò¾·¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ç¤ä¤ä¸ý³Ñ¤ò¾å¸þ¤¤ËÉÕ¤±Â¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Èù¾Ð¤ó¤À»þ¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
3²óÎý½¬¤¹¤ì¤Ð½¬ÆÀ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡ª¡¡Ãæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»È¤¨¤ëÃæ¹ñ¤Î½÷Í¥É÷¥á¥¤¥¯¡£ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¥á¥¤¥¯¥Æ¥¯¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¾Ò²ð¤·¤¿ÉôÊ¬Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¤ª¤³¤â¤êÈþÍÆ¤Ë3²ó¤Û¤ÉÎý½¬¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Information
µ»öÆâ·ÇºÜ¾¦ÉÊ¡¦¥¿¥ó¥¤¥É¥ë ¥¦¥ë¥È¥é ¥¦¥§¥¢ ¥ê¥¥Ã¥É 30mL¡¡\6,600(ÀÇ¹þ) / ¥é¥ó¥³¥à
¡¦¥«¥Í¥Ü¥¦¡¡¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥Ö¥é¥Ã¥» (¥³¥ó¥È¥¥¥¢) \5,500 (ÀÇÈ´) ¢¨¥»¥Ã¥È²Á³Ê /¡¡KANEBO
¡¦THREE ¥×¥ì¥¹¥É ¥¢¥¤¥Ö¥é¥¦ ¥Ç¥å¥ª 03 ¡ï3500¡ÊÀÇÈ´¡Ë/ THREE
¡¦shuuemura ¥Ö¥í¡¼ ¥¹¥¦¥©¡¼¥É (¥¢¥¤¥Ö¥í¡¼¥Ú¥ó¥·¥ë) ¡ï4000¡ÊÀÇÈ´¡Ë/ shuuemura
¡¦¥í¡¼¥é¥á¥ë¥·¥¨ ¥ë¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥·¥ë¥¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯28 ¡ï3960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ¥í¡¼¥é¥á¥ë¥·¥¨
¡¦SHIRO ¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 9I07 ¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡¡¡ï4000¡ÊÀÇÈ´¡Ë / SHIRO