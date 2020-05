もし親ヒトラー派が大統領になっていたら...歴史改変ドラマ『プロット・アゲンスト・アメリカ』が日本上陸

映画『シザー・ハンズ』や『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の出演で知られるウィノナ・ライダー主演、歴史改変小説をドラマ化した『プロット・アゲンスト・アメリカ(原題:The Plot Against America)』がスターチャンネルEXにて独占配信決定! 併せて予告映像が解禁となった。

米現代文学の代表的作家フィリップ・ロスの歴史改変小説を米HBOがドラマ化した『プロット・アゲンスト・アメリカ』。もし第二次世界大戦中の1940年大統領選で、反ユダヤ主義で親ヒトラー派の英雄的飛行士チャールズ・リンドバーグが現職のフランクリン・ルーズベルトに勝利していたら...という設定のもと、あるユダヤ人家族の視点から急変するアメリカを描いた物語。

製作総指揮を務めるのは、HBOの刑事ドラマ『THE WIRE/ザ・ワイヤー』のデヴィッド・サイモン、エド・バーンズ、ニナ・コストロフ=ノーブル。

物語の主人公となるレヴィン家の夫婦、妻ベス役を映画『ルビー・スパークス』のゾーイ・カザン、夫ハーモン役を『SUITS:ジェシカ・ピアソン』のモーガン・スペクターが演じる。ベスの姉でリンドバーグに傾倒し、レヴィン家にトラブルを巻き起こすエヴリン役をウィノナ・ライダー、ユダヤ教の聖職者でありながらリンドバーグを支持し、彼の政権の参謀となるラビ役を映画『トランスフォーマー』でシーモア・シモンズを演じたジョン・タトゥーロが扮する。





『プロット・アゲンスト・アメリカ』(全6話)放送・配信情報

配信:Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

【字幕版】6月9日(火)より 毎週火曜1話ずつ配信

※6月9日(火)〜7月7日(火)第1話先行無料配信

放送:BS10 スターチャンネル

【字幕版】7月9日(木)より 毎週木曜23:00ほか

※※7月5日(日)19:45(予定)より 第1話無料放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『プロット・アゲンスト・アメリカ』(c) 2020 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.