庵野秀明が総監督を務める『エヴァンゲリオン新劇場版』シリーズの3作品が LINE LIVE で無料配信されることが発表された。

昨年フランス・パリの JAPAN EXPO にて実行された「『シン・エヴァンゲリオン劇場 版』0706 作戦」を LINE LIVE で配信するなどLINEと『エヴァンゲリオン』は様々な取り組みを共同で行ってきた。この度「エヴァンゲリオン×LINE プロジェクト」を始動してLINE公式アカウントを開設し、第1弾プロジェクトとしてシリーズ3作品の無料配信が決定した。

14日21時から『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』が配信され、ほか2作も順次配信が行われる。最終日5月23日17時からは『:序』『:破』『:Q』の“イッキミ配信”も企画されている。また、「日本アニメ(ーター)見本市」にて公開された短編2作品「until You come to me.」「evangelion:Another Impact(Confidential)」のライブ配信も予定されている。

新型コロナウイルスの感染拡大により外出自粛が続く中、これまで『エヴァンゲリオン』シリーズはABEMA、YouTubeでも配信。カラー公式YouTubeチャンネルで4月20日から14日間にわたって無料開放された際には、『:序』『:破』『:Q』の3作合計で2,379万回再生を記録した。新作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は当初予定されていた6月27日から公開が延期され、近日公開となっている。(編集部・海江田宗)

5月14日 21:00〜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』

5月17日 21:00〜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』

5月20日 21:00〜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』

5月23日 17:00〜『:序』『:破』『:Q』イッキミ

(すべて LINE LIVE で無料視聴可能)