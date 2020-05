『エレメンタリー　ホームズ＆ワトソン in NY』最も印象的な犯人5選

世界で最も有名な探偵シャーロック・ホームズと相棒ワトソンが現代のニューヨークに現れたら...。そんな大胆な設定で展開する犯罪捜査ミステリー『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』。米CBSで2012年より放送スタートし、7シーズン続いた本作には毎話色々なミステリーが出現、その謎をひとつひとつシャーロック(ジョニー・リー・ミラー)とワトソン(ルーシー・リュー)が紐解いていくのだが、なかには手こずったり、最後まで崩せなかった悪党たちもいる。番組公式サイトがシーズン3と4を中心に『エレメンタリー』史に残る犯人5人を特集しているので編集部の意見も交えてご紹介しよう。

シーズン4第10話「学資ローンの罠」で登場するトレガーは、営利目的で運営されているフェアブリッジ大学のCEO。大学の正当性に疑問を抱いたホームズとワトソンは、一連の殺人事件から、フェアブリッジ大学とそのオーナー、トレガーの手がかりを追うが、自ら手を下さないトレガーと事件を結び付ける手がかりがなかなか見つからない。だが意外なところに逮捕の鍵が見つかる...。

キャシーが最初に登場したシーズン4第7話「ライアーゲーム」はタイトル通り「騙し合い」。12年前に誘拐・監禁されたミナに成りすました彼女は、両親を騙し、ホームズとワトソンへの説明もどこからどこまでが本当だかわからない。結局逮捕された彼女だが全く動じることもなく「罪を犯したことはない」とシャーロックに平然と語る。歳を聞かれ、「15歳。いえ、待って...25歳。それも違うかも」と顔色ひとつ変えることなく話す彼女は嘘の天才だ。「当ててみて。今の嘘だと思う?」と最後にシャーロックを挑発した彼女に、きっとこれだけでは終わらない! と強く思ったファンも多かったのでは?

時を経てシーズン7第8話で再度、シャーロックとワトソンの目の前に現れるキャシー。助けを求める彼女を信頼しても良いのか? 嘘を見抜くのが得意なシャーロックをしても見抜けなかった彼女は間違いなくツワモノだ。

