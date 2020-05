米大手映画館、再開してもユニバーサル作品は上映しない?!

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により、現在米国では多くの映画館が営業中止の状態に置かれている。そんな中、劇場公開予定だった一つの作品によって、作品公開のあり方について議論を呼んでいる。米Hollywood Reporterが報じている。

ドライブインシアターなど一部営業をしているところもあるが、米国の大手映画チェーン3社(AMC、リーガル、シネマーク)は現在映画館を閉鎖している。

そんな中、4月10日(金)に全米公開される予定だったユニバーサル・ピクチャーズのアニメーション映画『トロールズ ミュージック★パワー』は、同日にオンデマンドでリリースされた。同作は、2016年に製作された『トロールズ』の続編で、第一弾を同様にアナ・ケンドリック(『ピッチ・パーフェクト』シリーズ)、ジャスティン・ティンバーレイク(『ランナーランナー』)が吹替えを務めている作品。

ユニバーサル・ピクチャーズは、同作についてレンタル配信から3週間で北米だけで約100万ドル(約1億660万円)の収益を上げると概算を立てた。この金額はすでに製作費を上回っており、黒字の結果となっている。1作目が最初の3週間で米国だけで116万ドル(約1億2360円)の興行収益だったことを考えると、それほど変わりのない結果である。カナダを合わせると153万ドル(約1億6300万円)、全世界では347万ドル(約3億7000万円)という興行収入をもたらしている。

ユニバーサル・ピクチャーズの親会社であるNBCユニバーサルのCEOジェフ・シェルは今回の成功を受けて、Wall Street Journal誌に「『トロールズ ミュージック★パワー』のオンデマンド公開は予想をはるかに超える成功となりました。劇場が再開すると同時に、オンデマンドと劇場の両方で視聴ができるようにしたいと思っています」と述べた。

これの意図するところは、作品によっては劇場ではなくオンデマンドでの公開のみ、または先に行われるという可能性を示唆している。同社では、今年7月にオリジナルコンテンツを配信する新サービスPeacockがスタート予定。

だが、『トロールズ ミュージック★パワー』がオンデマンドで成功したことによって、大手劇場チェーンのAMCは、今後一切ユニバーサル・ピクチャーズの作品を上映しないという猛烈なメッセージを送りつけた。同社の会長兼CEOであるアダム・アロンは「ジェフの発言はとても残念です。彼の発言を知った上では、我々は今後ユニバーサル・ピクチャーズの作品を米国、欧州、中東のどの劇場でも一切公開しないという結論に辿り着きました。このポリシーは本日より発令します。劇場が再開してもそうです。脅しなどではありません」と徹底抗戦の構えを示した。

それに対してユニバーサル側は反応した。「私たちは、劇場で映画を見るという経験を信じており、それに反対することは一切述べていません。先に述べたように、将来的には今後の映画も劇場で公開する予定です。また、公開方法としてそれが意味をなすのであれば、オンデマンドも同じように利用します。パートナーである御社と、プライベートな場での話し合いができることを願っておりますが、AMCとNATO(全米劇場所有者協会)が私たちの立場と行動を混乱させようとしているように見えるこの件に関しては、とても残念に思っております。『トロールズ ミュージック★パワー』のオンデマンドリリースは、自宅待機している人々のエンターテイメントとして提供したいと考えたからです。映画館などは利用できませんので。熱狂的な映画ファンに対して、今回の配信は正しい選択だったと信じています」と声明を出した。

この他にも、米ユニバーサル・ピクチャーズは、映画『透明人間』(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』のエリザベス・モス主演)と『The Hunt(原題)』(『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』のベティ・ギルピン主演)、『Emma.(原題)』(『マローボーン家の掟』のアニャ・テイラー=ジョイ主演)もオンデマンドで配信している。

ニールセンによる新型コロナウイルスによる外出規制の調査では、2017年8月にアメリカを襲ったハリケーン・ハービーと、2016年1月に同国で起きたスノーストームという二つの災害時に比べると、新型コロナウイルスで自宅待機となった人々は、TVではなくストリーミングで番組を視聴する人が60パーセントも増えたことが報告されている。

劇場とオンデマンド、今後の行方が気になるところ。現時点では米国の大手映画館などは7月17日に再開されると言われている。

