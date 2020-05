PS時代の名作をフルリメイクし、ミッドガルの脱出までを濃密に描いた『FINAL FANTASY VII REMAKE』(以下、FF7 リメイク)。ストーリー面の掘り下げは、登場するキャラクターにも及んでおり、原作から更に魅力を増した人物が数多くいます。本作の主人公であるクラウドも『FF7 リメイク』で新たな一面を覗かせましたが、主人公と同等かそれ以上に気になるのは、やはりヒロインの存在。物語的な意味とは別に、プレイを通して心を奪われたヒロインは誰にとってもいるはず。本作で展開する物語はミッドガル脱出までなので、パーティーに加わる女性メンバーは「ティファ」と「エアリス」だけ。しかし、戦闘に参加せずとも、また出番が少なくとも、一瞬で魅了される出会いは十分あり得ます。そんな「あなたにとっての『FF7 リメイク』ヒロイン」を募集したアンケートには、なんと2000票もの回答が寄せられました。ご協力、ありがとうございます! その集計結果を元に、読者が選んだヒロインを発表させていただきます。なお今回のアンケートは、性別などの制限は設けておりません。第6位〜第10位を発表!■第6位「マリン」:20票まずは、ベスト10入りを果たした第6位から第10位までを紹介します。第6位は、「マリン」がランクイン。惜しくも上位には食い込めなかったものの、堂々たる結果と言えるでしょう。オリジナル版でも存在感のあるキャラクターでしたが、グラフィックの進化に合わせ、その愛らしさもパワーアップ。バレットの溺愛ぶりを通して見せる表情の数々は、いずれも見逃せません。【読者の声】・マリンマジ天使。・ベティちゃんと迷ったけど、やっぱりマリンちゃんでしょ!・えらい えらいぞ〜 じゃ おやすみの時間も守らないとな・父ちゃんがアレなのにマリン可愛すぎでしょう! ストーリー進めると所々涙が出そうになるよ。今回のディスクではマリン一択すぎる。・甘える時と、周りを気遣う時、子どもならではの表情をたくさん見せてくれるマリンはもうリメイクのヒロインと言っても良いのではないか。■第7位「バレット」:7票そして第7位に着地したのは、なんと「バレット」。父親としてマリンを守り、そして星の未来を案じるアバランチのリーダーが、一部のユーザーにとってヒロイン候補に。とはいえ実際に本作をプレイすると、強がりの裏側にある感情が見え隠れしたり、心許ない足場を渡る時の可愛らしい一面など、こちらの心をくすぐるシーンはいくつもあるので、揺さぶられてしまう気持ちも分かります。【読者の声】・最初の印象からのギャップがタマランチ!・とても強く熱かったです! 是非次回作ではクラウドとデートしてほしいです!・チャプターを進めていくに連れて会話が変わっていって良かった。・一番ヒロイン力が高い。・最初はツンツンだけど、時間をかけていくにつれてクラウドを信頼していく様は正に正ヒロイン。熱くなると周りが見えなくなるところもチャームポイント。■第8位「ベティ」:6票惜しくも1票差でバレットに届かなかったものの、6票を集めた「ベティ」が第8位に。初めて彼女に会った時、その見た目に驚いた方も多かったのでは。マリンに負けず劣らずの可愛さです。また、チャプターが進むと意外な場所で再会し、愛らしいダンスも披露。物語には直接関わりませんが、少ない接点ながらも印象深さはかなりのもの。ベスト10入りも当然でしょう。【読者の声】・とにかく愛らしい!・早く続きを!!・ダンスがかわいくて。・ウォールマーケットでのベティちゃんには心奪われてしまいました。・親がいなくなったのに健気で、そして踊ってる姿にハマりました。■第9位「マダム・マム」:4票第9位は、「手揉み屋」の女将で、ウォール・マーケットの中でもかなりの実力者な「マダム・マム」。取り引きの上とはいえ、彼女の助力があったからこそコルネオに近づくことができました。醸し出す色香や肝の据わった言動は、見る者の目を奪って離しません。クラウドが体験した“手揉み”のテクニシャンぶり、実際に味わってみたい方も多いのでは?【読者の声】・極上の揉みを体験したい!・溢れる魅惑のフェロモンが堪らない。・あのお色気に転がり込みたい。■第9位「スカーレット」:4票神羅カンパニーで兵器部門を統括する「スカーレット」が、マダム・マムと並んで第9位に着地。仕事中なのに部下をフットレスト代わりにするなど、印象通りの女王様ぶりがたまりません。また、拷問もお好みの様子と、王道的な悪女さを見せてくれます。そのため人を選びますが、響く方にとってはたまらない魅力の持ち主と言えるでしょう。【読者の声】・こういう危ない女性が俺にデレたらという妄想をすることがあるベスト10入りを逃した中では、夜の顔に驚かされる「フォリア」も複数の票を集めました。その中には「嫁に似てる」といったコメントも。また、男性ながら「アニヤン・クーニャン」もフォリアと肩を並べています。その美しさと気高い精神は、ヒロインに相応しいレベルかもしれません。この他には、「チャドリー」や「マーレ」、「レッドXIII」などの名前も挙がりました。また「ユフィ」を推す声もあり、次回作での活躍に期待したいところです。(フォリア以下、計23票)第5位「キリエ」:35票スラムに住み、情報屋を営んでいる「キリエ」が、マリンの1.5倍の票を集めて第5位に。接点こそ少なめですが、好き勝手に振るまいながら愛嬌があり、どこか憎めない雰囲気を放っています。自業自得とはいえ、神羅に睨まれないよう守ってあげたくなった方も多いのでは。【読者の声】・キリエちゃん可愛い・キリエの萌えがすごい!・(」 ・ヮ・)」イェェェェエエイ・太ももが素晴らしい。・おてんば娘感があって可愛い!第4位「クラウド(女装)」:76票リメイク版の制作が発表された頃から、多くの方が気になっていた「クラウド」の女装。進化したビジュアルは、その期待に応えるものになっており、ヒロインアンケートでも第4位という好位置に。「クラウドの女装、最高!!」「やっぱり骨太のおなごが一番です」「クラウド以上に可愛い子いる????」と、熱いコメントが多数寄せられています。今回のアンケートでは「クラウド(女装)」という項目を用意させていただきましたが、「女装しなくてもクラウドが一番可愛い」といった声も数多く、その愛されっぷりは作中だけに留まらない模様です。【読者の声】・美人、かわいい、強い、言うことなし!!・他のキャラには無いような幼さや可愛らしさがクラウドにはあり、また普段クールぶっている分それらが引き立てられていると思う。・リメイクになってますます綺麗になって……違和感なさすぎ……笑・もはや男の夢 ツンデレな対応も、心配する表情もたまに笑うとこも、アニヤンにリードしてもらうクラウド嬢は女の子でした。 男の...いや、男女の夢!!!・性癖をつかれました。宝箱を八つ当たりで蹴るとことかかわいい。コルネオに手を引かれた時にちょっと抵抗するのかわいい。すべてがかわいい。・ツンデレと毒舌最高! オリジナルの時より格段に豪華で美人! コルネオもクラウドを選ぶのも納得!・FF7の発売当時にプレイして以来ぶり位の記憶でしたので、新鮮な気持ちでプレイできました。世の中はエアリス派かティファ派かと騒がれていましたが、昔からクラウド派です。リメイクで女装イベントを制覇すべく頑張りました。今後原作と違う展開になるのかどうかもとても気になります。続編も楽しみにしています。第3位「ジェシー」:298票今回のリメイクで、ほとんどのキャラクターがより深く掘り下げられましたが、その中でも特に恩恵を受けた「ジェシー」が、見事ベスト3入り。クラウドとの絡みが増え、また彼女の内面が浮き彫りになるシーンも多数追加。「ジェシー最高! ピザ食べたかった!!!」「とにかく可愛い。性格最高」「ジェシーが1番男心わかってる!!! 本気で惚れた!」と、熱量の高いコメントが多数集まっています。「こんなに魅力的な女性だったなんて予想外」「PS時代になかったリアルさが良かった」と、その魅力に驚いた声がある一方で、「リメイク前から好きだ!」と、オリジナル版から変わらぬ想いを貫き通す方も。惹かれたポイントとして、幾度も飛び出す「なんつって」に撃沈した人もいれば、「バイクの時にやられました」「バイクのタンデムがかわいかったです(´ω`*)」と、チャプター4の場面を挙げる声も多数。「とても強気だけど、時々みせる女の子な一面に惚れます」とのコメントには、頷くユーザーも多いことでしょう。【読者の声】・無印時代から好きだったけど、表情や内面、バックボーンが見られてさらに好きになった。ジェシーおれだ付き合ってくれ!!・オリジナル版ではあまりフォーカスされていなかったが、リメイク版ではかなりグイグイ来たので正直ビックリしました。だが、それがいい。・ジェシーのお姉さんっぷり、グイグイ引っ張っていく感じは原作よりも良いと思った。クラウド母もジェシーなら認めるだろう。・オリジナルを知らずにプレイしたのですが、ジェシーと一緒に戦えるものだと思っていました。 むしろなぜ一緒に戦えない? 完全に心奪われました。・とても勇ましくて発言がどれもツボ。元女優っていうバックグラウンドもまた惹かれる。グイグイなのに、いやらしくない感じがとても可愛い。・女優さんでもあり、その振る舞いが本音なのか演技なのかわからなくてこちらが振り回されるところもまた最高です!!!天真爛漫な性格でありつつしっかりミスを検討して次に繋げる冷静さも持ち合わせていて、彼女のすべての虜です!!!・可愛らしく誘惑してくるジェシーにキュンと来ました。オリジナルは未プレイで、正ヒロインじゃないのにこんなに魅力的なキャラがいるのかと思いました。【関連記事】・『FF7 リメイク』で開花した「ジェシー」の新たな魅力を見よ! “なんつって”な笑顔と責任感のギャップもたまりません【特集】第2位「エアリス」:635票第3位にダブルスコアをつけましたが一歩及ばず、「エアリス」が第2位となりました。可憐な容姿の内側に大胆な行動力と芯の強さを宿す彼女は、精神的に自立しながらも周囲との関係や繋がりに喜びを見出す一面もあり、その分け隔てのない笑顔が多くのユーザーを魅了しました。寄せられたコメントは、「エアリス大好きです!! 永遠のヒロイン!!」「エアリスが幸せになれますように!!」など、熱意のこもったものが多数。「エアリスがリメイク前からずっと好きです」と一途な想いを抱く方から、「初代ではエアリスの事を可愛いと思った事無かったんだけど、リメイクはめちゃくちゃ可愛い!」など、リメイク版で惚れ込んだ人も。また、本作で初めて『FF』デビューを果たしたユーザーから「エアリスちゃんを初めて知りもうトリコです笑 声優の方もとても上手でした」といった声が届いています。惹かれたポイントについて語る方もおり、「天真爛漫でグイグイ引っ張っていく性格がタイプです」「なんと言っても可愛い! グイグイ引っ張っていくゆるーい強引さがたまらない!」「天真爛漫のエアリスといると楽しくプレイできました。最愛のヒロインです!」「芯が強くて可愛くて、クラウドを引っ張っていく姿が最高です」といった意見が。天真爛漫さやクラウドを引っ張る積極性に惹かれたユーザーも多かった模様です。ネタバレなので今回は触れませんが、オリジナル版の彼女について言及する声も多く、リメイク版の2作目以降を早く遊びたいと要望する声も少なくありませんでした。次回作のエアリスに、早く会いたいものです。【読者の声】・エアリスと再会し、今まで辛かったプレイが一気に楽しくなりました。クラエアを23年間好きで良かったと改めて思いました。・無印の時から大好きですが、リメイクのエアリスも予想以上に可愛いし、前向きで元気がもらえるし、もっと大好きになりました!・辛かったことも幸せだったことも大切に心にしまって前を向く強さがあるところ、クラウドをからかい振り回し、でも立てるところでは立ててあっという間に虜にするところ、明るく天真爛漫で活発なところ、助けてもらった時はちゃんとありがとうが言えるところ…全てが憧れです。・ティファも最高だけど、エアリスのおてんばなお姉さんって感じが、ドストライク!・大好きなエアリスに一票。リメイクでかわいくなったと評判ですが、昔からとてもかわいかったと思います。・Aerith is a nice girl,charm,attractive,and caring, she is worth to have a good ending!・原作をプレイした時から今に至るまでずっと一目惚れ。可愛い見た目だけじゃなくて、自分で考えて行動して、自立しているところが好き。 あと動じないタフな精神力もカッコいい。・見た目は清楚な女の子で、とても落ち着いたキャラなのでは?と思っていましたが、プレイしてみると意外にもおてんば、活発な女の子で、たまにクラウドがドキマギする姿がとてもキュンキュンしました。いつまでも愛しています。・クラウドにハイタッチさせるくらい、明るく無邪気な魅力あるエアリスが好き。まじ尊い。・エアリス可愛すぎ!!もう全てが愛おしい!ドレスの登場は最高でした!固まっちゃいました!これからも愛します!!第1位「ティファ」:892票エアリスもかなりの健闘を見せましたが、892票を集めた「ティファ」が第1位に輝きました。割合では全体の44%を超えており、相当数の読者がセブンスヘブンの看板娘に惹かれる結果となりました。あのお店が流行るのも納得しきりです。届いたコメントは「かわいい。守りたい」「可愛すぎてやばい」「幼馴染で可愛くて最高!!」「ゲーム史上屈指の可愛さだと思う」「ティファのお酒を作るシーンがめっちゃかわいい!!」と、可愛さに言及する声が特に目立ちました。バトル中は格闘スタイルで活発ながら、プライベートでは年相応の少女らしさを見せるギャップも、魅力を支える一因と言えます。ティファに限った話ではありませんが、「可愛すぎて女性でもキュンキュン。 服装と女性らしい仕草のギャップがgood」「女の私からみても素敵な女性です! 健気にクラウドを支えて頑張ってるティファに一票!!」など、女性からの支持も厚く、幅広い層に愛されていることも窺えます。「不動の歴代一位です」「オリジナル版の頃からティファ一筋です」と、オリジナル版から惚れ込んでいる方も多数。「前作の時からティファが好きで、リメイク版のティファに会いたいが為にPS4を購入しました」と、キラーソフトならぬキラーキャラになった方もいたほどです。彼女の魅力を語る言葉は多数寄せられていますが、その中のひとつとして届いた「言葉がまとめられないので一言でいえば大好き」が、多くの方の想いを代弁しているかもしれません。【読者の声】・23年前から好き!とにかく可愛い!強い! あとクラウドがティファには優しいんだよねぇ。・リメイククリア後に原作をプレイしたら、意外とあっさりしていたんだなと思ったクラウド(笑)。リメイクは「ティファにだけ最初から優しいクラウド」を全面に出してるなと感じました。「大家さんに話しておいた」からの「なんて?」に萌えた!何よりティファかわいい。そして強い。・小学生の頃、PSのFF7で初めて見た時から、一生の推しが決まりました!現30歳超えてもまだ、ティファを超えるキャラクターはいません!!!・ごめんなさい!ティファの魅力には逆らえませんでした!!例えまな板キャラだったとしてもティファを選ぶ、それくらい彼女の内面や献身さが大好きで、昔から心を奪われてます。幼なじみ属性でありながら、負けヒロインにならない唯一無二なキャラだと思います。エアリスもジェシーも勿論大好きです。でも今回はクラウドにとってのヒロインという想いも込めてティファに投票。矛盾してますが、FF7のヒロインはエアリスだと思ってます。・一途で静かに見守る優しさを持ちつつ、内には熱い物を秘めているキャラだと思う。心が揺れながらも前に進もうとする心情はとてもリアルだし、弱音を吐くのは本当に心を許した人にしか見せない所も大好きです。容姿も性格もドストライク!無印からずっと大好きでしたが、今回のリメイクで更に可愛さが際立っていて、もうどうしようもなく大好きです!・可愛くて強いけど奥手なティファが可愛くて仕方ありません! 私は女だけど、こんな可愛いティファに好かれるクラウドが本当に羨ましい!・ティファの圧倒的嫁の風格! 他キャラにはつんつんしているクラウドがセブンスヘブンに帰ってきた途端優しく丸くなったのは皆さんご存知の通りですね? 温かい笑顔と優しい声、明るくクラウドを支えてくれるティファはまごうことなき正妻の風格。その魅力にノックダウンしました。・「死闘」のシーンなど大変な場面でも頼りになる、明るく強いティファちゃん。 でもクラウドの前だと、素のままのティファちゃんになる、そのギャップにとても魅力を感じました。 きっとクラウドも同じことを感じたと思います!!!!!!・原作FF7からのティファのファンです! 同性から見てもいじらしく、内面的にも性的にも魅力的な彼女…私の永遠の憧れです!私もクラウドになりたい…ゲーム内ではティファを幸せにしたい想いでプレイしています(^_^;)・幼なじみの関係だけど、その距離感も近いような遠いような。ティファは本当はクラウドにもっと寄り添い甘えたいのでは?と思うものの、それをクラウドの負担にさせたくないとの思いからか、堪えてる感じがするところの歯痒さとそるが可愛く思えたり。かと思えばクラウドがティファに優しい声をかけると「ん?」と気づかなかったり。まぁなんだとにかくティファの全てが可愛い。