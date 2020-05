収入なし＆貯金なしのどん底主婦がマルチ商法で成り上がり!?『ビカミング・ア・ゴッド』主演キルステン・ダンストからコメント

ジョージ・クルーニーが製作総指揮を担い、『スパイダーマン』シリーズのヒロイン、メリー・ジェーン役で知られるキルステン・ダンストが主演を務めるダークコメディ『ビカミング・ア・ゴッド』。5月1日(金)よりAmazon Prime Videoチャンネル‎「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて配信スタートした本作は、キルステン扮する超絶崖っぷち主婦がマルチ商法で再起を図るブラック・ユーモア溢れる注目作。今回、子役からの長いキャリアを誇るキルステンが「最高の脚本だと思った。かなり興奮した」と語るインタビュー動画を入手したのでご紹介しよう。

アカデミー賞で作品賞ほか3冠達成した映画『アルゴ』を手がけたジョージ・クルーニーと主演のキルステンが製作総指揮を担う本作は、米Showtimeにて2019年8月より放送スタート、そのわずか1ヵ月後にシーズン2への更新が決定した人気作。

舞台は1992年、米フロリダ州オーランド市郊外。最低賃金のウォーターパークで働くクリスタルはいつか貧乏生活から抜け出したいと願う、乳児を抱えた兼業主婦。だが、夫のトラヴィスは保険会社で働く傍ら、ネットワークビジネス「FAM」になけなしの資金と時間をつぎ込み、人生の成功を夢見る「下層下級の会員」だ。全力で夫の「FAM」活動に反対するクリスタルだが、ある事件をきっかけに収入を失くし、家を失くし、あるのは借金と「FAM」の大量在庫だけ...という事態に追い込まれる。あんなに反対した「FAM」に深くかかわりはじめ、上級階級を目指すことになるクリスタルは、未知なる世界でのぼりつめることができるのか!? どんな不運が彼女を襲おうとも、したたかにのし上がる"負け女(マケジョ)"のサバイバル術がここにある。

到着した動画は、主演のキルステンが『ビカミング・ア・ゴッド』の面白さを語る映像。「アメリカンドリームの嘘や金儲けに翻弄される女性の物語よ。クリスタルは1992年のオーランドで慣れない子育てと仕事を両立させている。一方夫はネットワークビジネスに傾倒しているの。儲かると言われていたのにお金は入ってこない」とストーリーの軸となるネットワークビジネスについても触れ、「イカれた事もやったわ。俳優歴は長いけどかなり興奮した」と語り、ドラマの予測不可能が展開が楽しみなコメントをくれた。

キルステンは本作で主人公クリスタルを演じるために体重を増やし、懐かしの90年代ファッションに身を包む。夫トラヴィス役には、『ビッグ・リトル・ライズ』でゴールデン・グローブ賞を受賞したアレクサンダー・スカルスガルドが扮する。FAMの上位会員コーディ・ボナー役でテオドール・ペルラン(『ある少年の告白』)、FAMの創設者ボビー・ガーボー2世役にテッド・レヴィン(『ブリッジ 〜国境に潜む闇』)、クリスタルの同僚で隣人のアーニー・ゴメス役にメル・ロドリゲス(『ベター・コール・ソウル』)が出演する。その他、メアリー・スティーンバージェン(『メルビンとハワード』)、ケヴィン・J・オコナー(『シカゴ P.D.』)らがキャストに名を連ねている。

本作で見せるヒロインの姿は、キルステンがこれまで演じてきた役柄や、従来のヒロイン像には収まらず、強くたくましく生きる為の知恵と強さがみなぎっている。混乱を極めた今の社会だからこそ、クリスタルのどん底から這い上がる強さに勇気をもらえる作品だ。

『ビカミング・ア・ゴッド』(全10話)配信・放送情報

<配信>

Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

【字幕版・吹替版】5月1日(金)より全話一挙独占配信中

<放送>

BS10 スターチャンネル

【STAR1 字幕版】6月19日(金)より 毎週金曜23:00ほか

※6月13日(土)20:00より第1話先行無料放送

【STAR3 吹替版】6月24日(水)より 毎週水曜22:00ほか

Photo:『ビカミング・ア・ゴッド』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.