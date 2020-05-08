¡Ö¡Ý3¥¥í¸«¤¨¡×¡ª ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤¬³ð¤¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý3
Ãå¤ä¤»¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÇöÃå¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇöÃå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎ·¿¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í½÷À¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÂç¿Í½÷À¤Ø¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¥¥í¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ç¤ò³ð¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤º¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤ò³ð¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ò±£¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£±£¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÕ¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æó¤ÎÏÓ¤Ê¤éÆó¤ÎÏÓ¤ò±£¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤ªÊ¢¤Ê¤é¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò±£¤»¤ë¤â¤Î¡¢²¼È¾¿È¤Ê¤é¥Ò¥Ã¥×¤äµÓ¤¬±£¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±£¤·¡¢¤Û¤«¤ÏÈ©¸«¤»¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1. ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Æó¤ÎÏÓ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬µÈ¡ª
½Õ²Æ¤ÏÆó¤ÎÏÓ¤ò½Ð¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Æó¤ÎÏÓ¤ò±£¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£Âµ¤¬Äø¤è¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆó¤ÎÏÓ¤ò±£¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤â±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥ÅùÀ¸¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²ÚÔú¸«¤¨¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âµ¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤»¤ÐÄ¹Âµ¤Ë¤â¤Ê¤ë2WAY¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¤ò³«¤±¤Æ¥·¥ã¥Ä¥³¡¼¥È´¶³Ð¤Ç¤âÃåÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³«¶ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤È´¤±´¶¤ÈÄø¤è¤¤¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ò±£¤¹¤Ê¤é¡¢µÓ¤Ï½Ð¤·¤¿Êý¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
2. µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢¥É¥í¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò
¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬¥É¥í¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¡ý¡£¥É¥í¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡á°ú¤ÃÄ¥¤ëÉ³¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤È¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¹Ê¤ëÉ³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥¥å¥Ã¤ÈÄù¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃå¤ä¤»¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÁõ¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËç¡£¥Ð¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥É¥í¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤¬ºÙ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤á¤Î¾æ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£°ìËç¤ÇÃå¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨½Ü¤Î¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥Ò¥Ã¥×¤äµÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¾æ¥ï¥ó¥Ô¤òÁª¤ó¤Ç
Âç¿Í½÷À¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥×¤äµÓ¤È¤¤¤Ã¤¿²¼È¾¿È¤Î¤ªÇº¤ß¡£¤ä¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤à¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤ä¤»¤Å¤é¤¤²Õ½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼È¾¿È¤Ï°Æ³°´ÊÃ±¤ËÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤¬³ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¡¢µÓ¤È¥Ò¥Ã¥×¤òÆ±»þ¤Ë±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê±£¤·¤Æ¤â¡¢½÷À¤é¤·¤¯±Ç¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥í¥ó¥°¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÄêÈÖ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÂç¿Í½÷À¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¥È¥é¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶»¸µ¤¬¥«¥·¥å¥¯¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¤âÄø¤è¤¤È´¤±´¶¤È¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥×¤äµÓ¤¬¾åÉÊ¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°Ê¾å¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¥¥í¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÂÎ·¿¤Î¤ªÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Áª¤Ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:±óÆ£ Í§¹á¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)