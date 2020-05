新型コロナウィルスの感染拡大を受け、3月22日(現地時間)からロックダウンされているアメリカ、ニューヨーク州。現地では日本人デザイナーのサヤさんがミーティングツール「Zoom」を使い、オンラインウェディングを決行!

日本でも大人気のニューヨーク発サンダル&アクセサリーブランド「Sand by Saya」のデザイナー、サヤさんは、イギリス人の彼と3年半の交際期間を経て、昨年婚約。今年の5月に日本で、6月にはニューヨーク州北部でウェディングパーティを開催する予定だったけど、新型コロナウィルスのパンデミックにより、市役所は閉鎖、予定していたパーティもキャンセルに。

アメリカで結婚するには、まず「結婚許可証」を取得する必要があるそう。ニューヨーク州では許可証発行後、24時間経ってから神父さんや牧師など、司式者の資格のある人のもとで宣誓し、結婚許可証に司式者と立会い人の署名をもらい、市役所に提出することで結婚が認められるそう。

サヤさんは、今年1月に結婚許可証を取りに行っていたものの、その後ロックダウンが始まってしまい、結婚のタイミングを失ってしまったんだとか。

そんな中、4月18日(現地時間)にニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏が、インターネットでの婚姻手続きを認める州令に署名。これによりオンラインでの結婚許可証の取得、挙式も可能に。結婚式のキャンセルを余儀なくされた、ニューヨーク州の人たちにも希望の光が!

そのうちの一人でもあるサヤさんカップルは、オンラインウェディングが許可された当日に、自宅で「Zoom」を使い、ニューヨークに日本、イギリスやイタリアなどから家族や友人を30〜40人ほど招待し、みんなに見守られながら無事に入籍。このハッピーなニュースは、CNNや多くのメディアに取り上げられ話題に。

Cuomo announced that New Yorkers can now married remotely 👰🗽So we did it! Thank you for all of our family and friends from UK, Japan and NYC🥳 . . . #online #wedding #newyork #cuomo #zoom #bridal #bride #groom #married #socialdistancing #party #ceremony #newyorker #lifestyle #athome #home #stayhome #ウェディング #ニューヨーク #ソーシャルディスタンス #ニューヨーカー #ライフスタイル #結婚 #花嫁 #ブライダル