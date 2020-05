映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでゴラムを演じたアンディ・サーキスが、現地時間8日午前10時より、J・R・R・トールキンの小説「ホビットの冒険」を12時間かけて朗読するチャリティーイベントを開催すると、自身のTwitterで発表した。

「みなさんを壮大なファンタジーの冒険へと誘います。『ホビットの冒険』12時間マラソン朗読会に参加して下さい」とつづったアンディ。イベントは無料生配信を予定しており、開始前にクラウドファンディングサイト「GoFundMe」にてURLが公開される。

イベントを通してアンディは、新型コロナウイルスの救済資金としてイギリスの2つの団体への寄付を呼び掛けており、目標金額を10万ポンド(約1,400万円、1ポンド140円計算)に設定。目標金額に到達した場合、イベント後半でサプライズが起こる予定となっている。

アンディは、自身が監督を務める大ヒットマーベル映画の続編『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ(原題) / Venom: Let There Be Carnage』(2021年6月25日全米公開)が控えており、現在は自宅で編集作業中であると明かしている。(編集部・倉本拓弥)