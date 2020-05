【検索ランキング】『クリミナル・マインド』『FBI』など捜査官を抑えて1位に輝いたのは？4月注目の作品トップ10

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報やレビューを日々掲載している。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用して、是非あなたのお気に入りのドラマ探しに役立ててみて欲しい。4月に本サイトで最も検索された10作品は以下の通り。みんなが今注目している海外ドラマを早速チェックしてみよう!

1位:『エンジェルズ・シークレット』

華やかなモデル業界で巻き起こる秘密の恋を描く話題作。世界的ブランドのオーナーと、フレッシュさとセクシーさを兼ね備えた魅力的なティーンエイジャーの少女という、親子ほど歳の離れた二人の濃厚な恋愛はそれだけでスキャンダラス。主演のカミラ・ケイロスとアレッサンドラ・アンブロージオなどモデル出身の俳優の登場も楽しみだ。

2位:『FBI:特別捜査班』

4月18日(土)よりWOWOWで放送スタートしたFBI捜査班の活躍を描く一話完結型のドラマが2位にランクイン。全米最長ドラマの記録を更新し続ける『LAW & ORDER』シリーズや、先日の大規模更新が話題となった『シカゴ・ファイア』をはじめとした『シカゴ』シリーズの生みの親であるディック・ウルフが手掛ける、迫力満点リアルな緊張感が見どころのシリーズだ。

3位:『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

2005年から全米で始まり、シリアルキラーをはじめとした凶悪犯の心理面に迫りながら、FBI捜査官たちがプロファイリングによって次の事件を未然に防ぐべく捜査していく一話完結型の犯罪捜査ドラマ。15シーズン続いた長寿シリーズからは、2本のスピンオフドラマが生まれたほか、韓国でのリメイクやビデオゲームも製作。日本でも熱い支持を得た本作は今年2月に本国で幕を閉じた。

4位:『法医学医 ダニエル・ハロウ』

5位:『ペーパー・ハウス』

6位:『ママさん刑事 ローラ・ダイヤモンド』

7位:『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』

8位:『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』

9位:『SEAL Team/シール・チーム』

10位:『シカゴ・ファイア』

新型コロナウィルス感染拡大を防ぐための外出自粛が今月も引き続き要請されている。自宅で過ごす時間が長くなったためか、当サイトでも作品の検索数が倍増しており、次に見るドラマを探すために作品データベースを活用していただいていることがわかる。

4月の検索首位を獲得したのは、Huluプレミアがラテンアメリカ発の選りすぐりのドラマを配信する企画の第一弾として登場したブラジル発の恋愛ドラマ『エンジェルズ・シークレット』。

続いて2位にランクインしたのはFOXチャンネルにて4月20日(月)から始まったドラマ。

新作が揃うなか、ロングランシリーズの『クリミナル・マインド FBI行動分析課』が3位に入り、米国でのファイナル放送を終えたばかりの長寿シリーズの人気の高さがうかがえる結果となった。(海外ドラマNAVI)

Photo:『エンジェルズ・シークレット』Huluで独占配信中 ©Globo/Paulo Vainer/ 『FBI:特別捜査班』(c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『クリミナル・マインド14 FBI行動分析課』 (c) ABC Studios