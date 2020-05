【動画】『HAWAII FIVE-0』マクギャレットが語る通算200話記念エピソードの魅力とは？

大人気常夏ポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』はついにシリーズ通算200話目に到達。この通算200話目を含むシーズン9のDVDが、NBCユニバーサル・エンターテイメントより明日5月8日(⾦)よりリリースとなる。この記念すべきエピソードの魅⼒について主人公スティーヴ・マクギャレッド役のアレックス・オローリンらキャストやスタッフが語る特典映像の一部が公開となった。

本作は、ハワイ州知事直属の特別捜査チーム"Five-0"の活躍を描く、アクションと巧妙なサスペンスが人気のシリーズ。通算200話に到達したシーズン9では、1968年に最初の『ハワイ5-O』の放送開始から50年を迎えたことを記念して、オリジナルのパイロットエピソードを現代版に書き下ろした特別エピソード(第1話)や、"Five-0"のメンバーが1941年にまさかのタイムトラベル!? 当時捜査されていた未解決事件を追う記念すべき通算200回目のエピソード(第7話)などが製作され、今までにない演出や斬新なストーリーが展開していく。

公開された動画の中でマクギャレッド役のアレックスは、「あの話ではいろいろと試す機会があった。普段はしないことができて楽しかった。いつもと違うスティーヴを演じられてよかった」と笑顔を見せる。ルー・グローヴァー役のシャイ・マクブライドも「最高だった。普段と違う登場人物を⾒られたからね」とコメントしている。またこの第7話でお気に入りのシーンを、ジェリー・オルテガ役のホルヘ・ガルシアは「散弾銃を手に歩く場面は楽しかった。服装や帽子もそうだけど、当時の人になりきれたよ」と振り返る。

本エピソードでは、マクギャレットらが1941年のレトロなファッションに身を包む。タニ・レイ役のメーガン・ラスは当時のドレスを華麗に着こなしており、「すごく気に入ったわ。当時の衣装が着られて本当に楽しかった」と話し、アレックスもいつもとは違うクラシカルな衣装の着心地の良さを絶賛している。

アレックスが「企画から撮影、打ち上げまで全てが素晴らしい思い出だ」と語るように、ファンにとってはもちろん、キャスト・スタッフらにとっても特別なエピソードをDVDで是非何度でも楽しんで欲しい。

特典映像はこちら

『HAWAII FIVE-0 シーズン9』商品情報

5月8日(金) DVD-BOX PART1 発売/DVD Vol.1〜7 レンタル開始

6月3日(水) DVD-BOX PART2 発売/DVD Vol.8〜13 レンタル開始

■DVD-BOX PART1【6枚組】9,800円(税別)

■DVD-BOX PART2【6枚組】9,800円(税別)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:『HAWAII FIVE-0 シーズン9』TM & (C) 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.