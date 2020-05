『NCIS』ファミリーが一挙にシーズン更新！一方であの人はさよなら...

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響か米CBSドラマの多くが長らく更新か打ち切りかが検討中となっていたが、ついに『NCIS』ファンにとって待望のニュースが届いた。

5月6日(水)にCBSが約20本の作品の更新をまとめて発表! その中にはもちろん、大人気ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』とそのスピンオフ、『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』と『NCIS:ニューオーリンズ』も含まれている。

これにより、本家『NCIS』はシーズン18へ。これは、先月シーズン22への更新が決定した米NBCの『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』に続き、現在全米で放送中のドラマとして2番目の最長寿となる。番組公式twitterが「物語は続く。シーズン18として戻ってくる」と投稿している。キャストの話は伝わっていないが、twitterの動画にはチームが勢揃いしているシーズン17の画像がそのまま使われているので、ギブス役のマーク・ハーモンをはじめ全員続投すると考えていいのではないだろうか。

The story continues. May 6, 2020



一緒に更新された『NCIS:LA』はシーズン12、『NCIS:ニューオーリンズ』はシーズン7の製作が決定。CBS公式twitterで『NCIS:LA』は「LAの安全を保つための戦いは続く」、『NCIS:ニューオーリンズ』は「さらなるアクション、さらなる張り込み」という文章が添えられている。

The fight to keep May 6, 2020

More action, more stakeouts. May 6, 2020



また、本家『NCIS』フランチャイズ作品のほか、『NCIS』ファミリーの動向もお伝えしよう。『NCIS』のアンソニー・"トニー"・ディノッゾ役のマイケル・ウェザリーが主演するリーガルドラマ『BULL/ブル 法廷を操る男』がシーズン5製作決定。一方、アビー・シュート役のポーリー・ペレットが主演するシットコム『Broke(原題)』は、残念ながらシーズン1で打ち切られることになった。

The TAC team has more cases to unload, unpack and win. May 6, 2020



1年前は、まず4月上旬にスピンオフ2作の新シーズン製作決定が続いていたが、今回は3作同時の更新発表となった。本家のシーズン17は新型コロナウイルスによりシーズン終盤で製作がストップせざるを得なかったが、晴れて3作ともシーズン更新が決まって何よりだ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

(c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.