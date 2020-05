【アクセスランキング】『ウォーキング・デッド』、マーベルを抜いて1位に躍り出たのは？4月の話題ベスト20

新型コロナウイルスによる外出自粛が続き、ゴールデンウイークも自宅で過ごすことが多かったと思います。先月最もアクセスの多かった記事トップ20をふり返りながら4月の海外ドラマや映画関連の話題をおさらいしてみましょう。嬉しいニュースや、驚きのニュース、インタビュー記事など、見逃していた記事はありませんか?



先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュース・コラム・取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の20本。

1. 無料で視聴できるドラマ10選『クリミナル・マインド』『シカゴ・ファイア』などロングラン作品から日本初放送作品まで!

「海外ドラマを観ておうち時間を充実させよう!」ということで、配信サービスに入らずとも無料で視聴できる作品を10作品ご紹介しました。これをきっかけにお気に入りの作品を見つけて、コロナに負けない充実した時間を過ごしましょう。

2.『ウォーキング・デッド』シーズン10最終話に、ついにあのキャラクターが帰還!

大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』シーズン11で復帰予定だったがあのキャラが、予定よりも早くシーズン10の特別エピソードに姿を見せることが明らかになりました。ワクワクする予告編動画も是非チェックして!

3.

死んだ仲間で最も印象的だった人物を元出演キャストが明かしています。「大きなショックを受けた」と話すその気持ちはきっとファンの皆さんも同じではないでしょうか。

4.あのマーベル俳優、1年半も仕事がゼロ!「もう働けないかも」

Netflixのアクション・スーパーヒーロードラマ『Marvel デアデビル』に出演していた俳優が、シリーズ打ち切り後に1年半も仕事がない苦しい状態が続いており「本当にキツいわ」と明かしています。

5.『プリズン・ブレイク』シーズン6についてあのキャストがコメント!

米FOXにて2005年から2009年にかけて4シーズンが放送された後、2017年にシーズン5が製作された大人気ドラマ『プリズン・ブレイク』。さらなるシーズンの製作はあるのでしょうか?

6.【ネタばれ】『グッド・ドクター』シーズン4を前にキャスト2人+1人?が降板

7.『クリミナル・マインド』クリエイターの次回作が決定

8.【ネタばれ】『シカゴ・ファイア』レギュラーキャスト、シーズン8で降板か

9.『HAWAII FIVE-0』用意されていたもう一つのエンディング

10.『ウォーキング・デッド』ミショーン役のダナイ・グリラが降板について語る

11.【ネタばれ】『グレイズ・アナトミー』アレックス役の降板に不満爆発!? メレディスとリンクがコメント

12.『エージェント・オブ・シールド』俳優、同性愛者とカミングアウト

13.『ランボー』『ブラックリスト』ブライアン・デネヒーが死去

14.『HAWAII FIVE-O』復活は...?シリーズ最終話、感動の撮影秘話をクリエイターが明かす

15.「マイクおかえり!」『SUITS/スーツ』シーズン9 桐本拓哉×西健亮×行成とあ×横島亘 声優インタビュー【1】

16.スティーヴは「最高の男」!『HAWAII FIVE-0』キャストメッセージ

17.『HAWAII FIVE-0』マクギャレット、ノシムリらキャストから「最後のアロハ」メッセージ動画到着!

18.【Netflixオリジナル作品ランキング】最も観られた作品トップ10をご紹介 1位はあの人気作の最新シーズン

19.『スター・トレック:ピカード』でシリーズに復帰したあの人、「これが最後のカムバックになるかも...」

20.『ザ・グッド・ファイト』キャストが出演を望む『グッド・ワイフ』のキャラクターは?

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(c) ABC Studios/ 『X-ファイル』 © Twentieth Century Fox Home Entertainment, Inc. All Rights Reserved./ 『ブラックリスト』.© 2013 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 BusinessProductions LLC. All Rights Reserved./『シカゴ・ファイア』(c) 2018 Universal Studios. All Rights Reserved./『SUITS/スーツ ファイナル・シーズン』(c) 2019 Open 4 Business Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『ウォーキング・デッド』(c)Gene Page/AMC/『Marvel デアデビル』(C)David Lee/Netflix/『プリズン・ブレイク』(c) 2017 Fox and its related entities. All rights reserved./『シカゴ・ファイア』© 2018 NBCUniversal Media, LLC