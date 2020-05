猊で小顔瓩魯肇奪゚ス選びから!トップスルール

「太ってないのに顔が大きくなった」「顎がもたつく」「写真の自分の輪郭に驚愕」etc.顔周りに変化を感じる アラサー 女子が増加中。でも大丈夫!そんなお悩みを解消してくれる小顔テクのあの手この手を公開しちゃいます!ここでは、 ファッション で小顔に見せる方法をチェック。服はとにかく首周りをスッキリさせることが小顔への近道!さらに効果がアップする服の色や柄、小物もご紹介。ファッションでメリハリつけて小顔見せ!手っ取り早く小顔見せしたいなら、ファッションから!ということで小顔に見せるデザイン・柄・小物を伝授。基本、顔周りに気をつければOK!首元はシンプル&スッキリ首が窮屈に見えるのが大顔見えの原因。流行っているけど、小顔見せしたいなら、首詰まりやフリル付きハイネックなどは避けて。直線&鋭角をメイクマストアイテムはVネック!鋭角効果でアゴがシュッと見えるし、首も長く見えていいことずくめ。丸顔さんも大人っぽい印象に。素材はパキッと首元や肩がふわっとorてろんとしていると、顔が余計に膨張して見える!張り感のある素材を選んで、全体の印象を引き締めて。真逆だとこうなります!トップス/ともにスタイリスト私物なんだか顔が大きく見える。右のパワショルはゴツ見えするから鬼門だし、左のハイネックは窮屈で顔のデカさを強調・・・。首元スッキリ&シャープ見え。左のトップスルールを全部盛り込んだアイテムが開襟シャツ!襟元もデコルテも鋭角だから、自然に顔もシュッと見えます♪シャツ¥15,000/エメル リファインズ(EMMEL REFINES ルミネ新宿店) タンクトップ¥2,000/アテニア デニムパンツ¥23,000/アッパーハイツ(ゲストリスト)首元の開きが広めな開襟シャツは、カジュアルにも女っぽくも着回せてGOOD。色は白も良いけど、やさしげなニュアンスが出るブルー系がオススメです。大きめフードとの対比で小顔見せ!流行のフーディーは首元に抜けがあり、フードが立つタイプを選ぶのがマスト。アゴ周りにボリュームが出るから、ヘアはアップにしてスッキリ見せて!パーカ¥13,000/FRAY I.D スカート¥3,900/UNRELISH ピアス¥4,900/ラピュイ(キャセリーニ) バッグ¥16,000/CELFORD(CELFORD ルミネ新宿1店) スニーカー¥5,990/マンゴ(ロコンド)今季多いボンディング素材はフードが自然に立つので、横から見ても小顔効果大!大きめピアスでさらに対比させれば完璧です。アウターでもVラインメイク。ノーカラーやカーデはのっぺりするので、襟付きジャケットがベター。顔から視線を逸らせる効果もあるし、襟の立体感で首元を華奢に見せられます。ジャケット¥17,000/N.O.R.C by the line(N.O.R.C) ボーダーカットソー¥11,000/ルミノア(ゲストリスト) デニムパンツ¥11,000/LAGUNAMOON(LAGUNAMOON ルミネ新宿) イヤリング¥9,000/マージョリー・ベア(ココシュニック オンキッチュ 新宿マルイ店) 時計¥37,000/ココシュニック バッグ¥4,900/UNRELISH少し大きめサイズのダブルジャケットなら、今っぽいこなれ感も同時にGETできてオススメ。右・ニット¥10,800/DRWCYS 左・ブラウス¥7,900/ビーミング by ビームス(ビーミング ライフストア by ビームス コクーンシティ店)襟がないからスッキリと女らしいし、胸元の斜めラインで上半身の細見え効果も狙えます!トップスのルールは死守しつつ、相乗効果のある小物使いを紹介。こちらの基本は狢佝罅縦ライン・顔隠し瓩3つです!メタル系でさらにシャープに!引き続き流行の大ぶりピアスは小顔見せの大きな味方!あたたかみのあるゴールドより、冷たくシャープなシルバーの方がシュッと見えるのでオススメ。上手に使えば小顔見え◎。シンプルなトップスにアクセントをつけられるし、顔から視線を逸らす効果も。小顔に見せるためには、縦を強調するネクタイ結びが最適。柄選びも重要です!より小顔に見えるスカーフはコレ!スカーフ各¥12,000/マニプリ(フラッパーズ)寒色系のメリハリある柄が◎。白系は膨張見えするので避けて。65cm×65cm 濃いめのフチ 直線的なデザインピアス¥3,000/ラピュイ(キャセリーニ) スカーフ¥12,000/マニプリ(フラッパーズ) カーディガン¥12,000/FRAY I.D カットソー¥3,200/ビーミング by ビームス(ビーミング ライフストア by ビームス コクーンシティ店)アクセなしだとのっぺりしがちなお洋服のときは、小物で縦ラインをメイク!これだと顔がデカ見え首周りをしっかり覆うCA巻きはどうしても首が短く見える&首元がもたつくので、小顔見せには不向きです。肌面積を強制的に小さく。フレーム効果で顔幅を小さく見せる作戦!ただし、太い黒ブチのメガネだと悪目立ちするので、なじみの良い細めフレームを選ぶのが正解。首周りに縦ラインをメイク。首の近くに斜めラインを持ってくると、視覚効果で自然に顔が小さく見える!流行のチェーンバッグを斜めかけすれば、オシャレ感も同時に叶えられます!メガネ¥43,000/アヤメ チェーンバッグ¥3,990/マンゴ(ロコンド) トレンチコート¥76,000/Diagram(Diagram 表参道ヒルズ店) ニット¥9,500/リランドチュール スカート¥22,000/ジャスグリッティー イヤリング¥11,000/ドミニク・デナイブ・パリス(アルアバイル)バッグをアウターの中にかけて斜めラインを強調!外側の襟との相乗効果でスッキリ見えます。色・柄選びも小顔に見せる重要ポイント。顔がぼやけないように、はっきりした色や直線的な柄を意識的に選んで。濃い色で顔立ちがシャープに!今季はくすみ系のパステルカラーが流行るけれど、小顔見せしたいならパキッとしたキレイ色が効果的。清涼感あるブルー系が春らしくてオススメ!Vネックニット¥8,173/バナナ・リパブリック デニムパンツ¥23,000/アッパーハイツ(ゲストリスト) バッグ¥3,990/マンゴ(ロコンド)下手にアクセで盛らなくても、色とデザインをちゃんと選べばこんなにシュッとして見える!アクセントがほしいときは、パイソン柄などエッジィなバッグを足してみて。これだとぼやけるニット/スタイリスト私物同じブルーでもくすみパステルだと顔が浮いちゃう。小顔見せを狙うなら避けて!柄が着たいなら絶対ハズせない。ドットや花柄など、丸みのある柄は顔の大きさを強調するから避けて。柄を着るなら、視線を縦に誘導するストライプ一択!線が細い方がなお良し。シャツワンピース¥23,000/バナーバレット カチューシャ¥1,800/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ¥13,000/ヴィオラ ドーロ(ピーチ)シャツ襟なら立体感が出てシュッと見せ効果が絶大!この春は通勤にも使えるストライプのシャツワンピがたくさんお目見えしているので、早速チェックしてみて!アラサーになると気になってくるのが、フェイスラインのもたつきや顔の大きさ。手っ取り早く小顔見えを狙いたいなら、まずはファッションを見直してみて。トップスは首まわりがスッキリ見えるVネックや、フードとのボリューム感の対比で小顔効果が叶うパーカが◎。色&柄選びや縦ラインを強調する小物も小顔見せには重要です。andGIRL2020年3月号より 撮影/川粼一貴(MOUSTACHE) スタイリング/ひるい ちか ヘアメイク/神戸春美 モデル/谷川りさこ 一部文/住中理美