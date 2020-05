醜いと感じているのに、なぜか捨てられずにいる……。そういったものは自宅にあるでしょうか。

海外の人々が、自宅にある最も醜いグッズを紹介した写真をご覧ください。

The Ugliest Thing They Have At Home

1.



「息子が学校の課題で作った何か」

2.



「正体不明の絵画」

3.



「独特のサンタクロース」

4.



「貝殻のコアラ」

5.



「家族の絵画」

6.



「赤ちゃんの絵画」

7.



「瓶に入っぬいぐるみ」

8.



「ブリーフをはいたリスの絵画」

9.



「顔」

10.



「キリン、虎、シマウマ、ゾウのキメラぬいぐるみ」



以上10点。

たしかに落ち着かないものばかりです。きっと手放さない理由がそれぞれの中にあるのでしょう。