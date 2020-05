新型iMacとAirPodsがまもなく発表されそうだと、ジョン・プロッサー氏がTwitterに投稿しました。

プロッサー氏は、AirPodsのコードネームに関する情報のみ入手しており、(AirPods Xと噂される製品か、など)どのAirPodsが発表されるのか確認中だとコメントしています。



Heads up: There’s still an iMac and AirPods ready to ship. (Not sure which AirPods yet, only know codename)

Theoretically, since they’re ready, they could drop at any time.

I’ll let you know if/when I hear a date.

Let’s see if Apple can keep it a secret from me

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 6, 2020