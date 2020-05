■指原莉乃さんのユニクロコーデ

ユニクロのハイウエストパンツで大人カジュアルに♡

Jul 22, 2019 at 8:02am PDT

■紗栄子さんのユニクロコーデ

メンズのフリースをおしゃれに着こなし!

Feb 6, 2020 at 2:25am PST

■安田美沙子さんのユニクロコーデ

ユニクロの黒レギンスでシックなモノトーンコーデ

Apr 10, 2020 at 1:23am PDT

■高橋愛さんのユニクロコーデ

Uniqlo Uのセットアップをワンピース風に♡

おしゃれ芸能人が着こなすユニクロコーデは参考になる♡

ベーシックで使いやすいデザインの上、コスパも最高とアラサー女子にも大人気のブランド『 ユニクロ 』。「 ファストファッション 」のイメージの強かったユニクロですが、どんどんデザインやシルエットが進化して、おしゃれな芸能人の間でも愛用する人が増加中!そこで今回は、おしゃれな女性芸能人が着こなす「ユニクロコーデ」をチェックしてみました♡View this post on Instagram先日、大分に帰省していました☺️   お母さんがたくさん写真撮ってくれたんだけど「ここがいいやん!」とどうも写真映えしないところの横にやけに立たせてきました。   私服タグ付けしてます。 ユニクロのやつ楽すぎてこれしか履きたくない。 ハイウエスト好きにおすすめです。   #1枚目 #どうにか素敵に撮れてますようにの顔 #澄ましてアイスコーヒー飲むなの声 #2枚目 #勝算のない顔 #これ絶対に変な写真だなの顔 #諦めたらそこで試合終了ですよの声 #キャリーバッグ気になる #わたしの〜🥳 #お前のかいの声A post shared by Rino Sashihara (@345insta) on「私服タグ付けしてます。ユニクロのやつ楽すぎてこれしか履きたくない。ハイウエスト好きにおすすめです」という投稿で、ユニクロのパンツコーデを披露した指原さん。この日の指原さんは、ユニクロのハイウエストパンツを着用。パンツ×トップスを淡色でまとめることで、カジュアルなパンツコーデを爽やかに着こなしています。ハイウエストパンツにトップスをINすることで、スタイルアップ効果も抜群!この投稿には、「可愛い♡」「ハイウエスト素敵です!」「何着ても似合うなー」と指原さんのユニクロコーデに注目するコメントが集まっていました♡View this post on Instagramお疲れ様です💞 年始のセールで息子用にgetしたユニクロのメンズのフリース大活躍です💘 #撮影後の烏龍茶A post shared by SAEKO♡ (@saekoofficial) on「年始のセールで息子用にgetしたユニクロのメンズのフリース大活躍です」という投稿では、烏龍茶を持って乾杯している紗栄子さんのオフショットをアップ。この日の紗栄子さんは、ブラウンのフリースを着用してリラクシーな装い。定番デザインのフリースも、メンズサイズをゆるっと羽織ることで、一気にこなれた雰囲気に!落ち着いたブラウンカラーをチョイスするのも、高見えするポイントですね♡この投稿には、「ユニクロに見えないよー!」「さえちゃんが着ると安いユニクロに見えない不思議・・・高いブランド物に見えてしまう不思議」「私も買えばよかったー」と紗栄子さんのおしゃれなユニクロの着こなしに「さすが!」の声が殺到していました♪View this post on Instagram今日はベストでおそろ。 まだ骨盤も開いてるし、傷に当たるのが怖いので、UNIQLOのマタニティレギンスパンツが大活躍✨ . . . また、夕寝になってしまった😭 ベランダの木にお水をあげて、ママの足を左から右へ踏んで行く運動したり、マットで滑り台したり、しまいには風船でチャンバラごっこ。 私がバイキンマン!笑 戦う遊びも成長の1つですね😊✨ . . . pepperpig見て、絵本読んで、Bambiをかけた瞬間寝ました。 おっぱいあげたら、晩ご飯の準備するぞー! . . . #体を動かそう #pepperpig #bambi #vest #おそろコーデ #mama #boys #stayhome vest.. @victim.jp tshirts.. @florent___official pants.. @uniqloA post shared by 安田美沙子 (@yasuda_misako) on「まだ骨盤も開いてるし、傷に当たるのが怖いので、UNIQLOのマタニティレギンスパンツが大活躍」という投稿では、ユニクロのマタニティレギンスを着用した安田さんと息子さんのツーショットをアップ。マタニティアイテムもシンプルなデザインで人気のユニクロ♡この日の安田さんは、美シルエットの黒レギンスに、黒ニットを合わせたモノトーンコーデ。白シャツをレイヤードすることで、抜け感が出て重くなりすぎない着こなしに仕上げています!この投稿には、「とても素敵♡」「細ーい!」と安田さんのスタイルを絶賛する声のほか、「私も産後マタニティパンツ履いてました!」「子育て頑張りましょう!」と同じママからのコメントがたくさん届いていました!Amebaブログ https://ameblo.jp/takahashiai-blog/entry-12542491165.html より「UNIQLO Uのセットアップは福井でたくさん買った中のもの」というAmebaブログの投稿では、『Uniqlo U』のニットアップを着用した高橋さんのオフショットをアップ。カーキのニットとロングスカートをセットアップを、ワンピース風に着こなした高橋さん♡程よく広がるフレアなシルエットと、落ち着いたカラーで大人上品な印象に!足元は淡いベージュのブーツでエッジィなアクセントをプラスしています。この投稿には、「美しいシルエットだ!」「ユニクロの服はそれぞれのサイズに幅があっていいですよね!」と、ユニクロアイテムのクオリティに賛同する声が寄せられていました♪人気女性芸能人のおしゃれなユニクロコーデは、皆さんそれぞれ個性が際立っていて、とても参考になりますよね!ベーシックなデザインが多いユニクロのアイテムは、自身のコーデにも取り入れやすいはず♡ぜひ女性芸能人の着こなしを、おしゃれの参考にしてみてください!文/andGIRL編集部