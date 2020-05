人間が外出を自粛していると、動物たちが街中に出没することが増えるのですが、とある羊は庭のトランポリンの魅力に気付いてしまったそうです。

ぴょんぴょん跳ねる様子をご覧ください。

Sheep Discovers How To Use A Trampoline - YouTube



庭のトランポリンの上に乗った羊が……。



ぴょーん



ぴょんぴょーん



ぴょんぴょんぴょーん

それを家の中から目撃していた家族も大興奮。楽しくて仕方ないのか、ずっと跳び続ける羊なのでした。

過去にもトランポリンを跳ぶ例があったので、羊との相性がいい遊具なのでしょうね。

