映画「スター・ウォーズ」シリーズの名言「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」にちなんで、5月4日は「スター・ウォーズの日」として毎年恒例のファンイベント「“STAR WARS DAY” 2020- MAY THE 4TH BE WITH YOU-」が開催されているが、“ステイホーム”で参加できる初のオンライン上での開催となった。ウォルト・ディズニー・ジャパンはイベント公式サイトの訪問者数を、延べ約10万5千人(日本時間2020年4月30日〜5月4日午後6時時点)と発表した。今年は4月30日より「“STAR WARS DAY” 2020- MAY THE 4TH BE WITH YOU-」公式サイトが公開され、「みんなで作るスター・ウォーズの日」をテーマに、イエナカコンテンツや限定グッズの予約販売、特別映像公開やSNSキャンペーンなどさまざまな企画をオンラインで展開した。SNS上では、ファンたちから、お気に入りのキャラクターのコスチュームに身を包んだ様子や、おうちで親子で作成した工作、イラスト、お料理、スター・ウォーズと自身にまつわるエピソード、自慢のコレクションや思い出のグッズなどスター・ウォーズ愛にあふれた投稿が多数寄せられ、それぞれ楽しんだ。また、5月4日午後5時4分に向けて、公式サイトに設けられた仮想会場には多くのアバターが集い、カウントダウンを行って、ツイッターに「#フォースと共にあらんことを」をつけた一斉投稿チャレンジも行われた。人気楽曲投票では、TOP20の楽曲が発表され、1位にはおなじみの「スター・ウォーズのテーマ/新たなる希望」が輝き、ほかにも最新作から「フィナーレ/スカイウォーカーの夜明け」や「ダース・ベイダーのマーチ/帝国の逆襲」などシリーズ屈指の名曲がランクイン。Apple Music, Spotifyで公開された「MAY THE 4TH BE WITH YOU」プレイリストにはこれらを含む上位60曲以上が収録され、6月4日まで期間限定で公開される。「スター・ウォーズ」シリーズの始まり、映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』が1977年5月25日に全米で公開されてからまもなく丸43年。昨年12月にはシリーズ9作目、3つの3部作すべての完結編となる『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』が公開され、すでに劇場上映を終えているが、映画から派生した実写ドラマシリーズやアニメシリーズ、ゲームなどさまざまな形で「スター・ウォーズ」の世界は広がっている。「スター・ウォーズの日」の特別イベントも恒例行事として、来年も開催される予定だ。■公式サイトhttps://starwars.disney.co.jp/mt4.html