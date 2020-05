特典映像も！『アウトランダー』シーズン5が日本初放送

壮大な歴史に翻弄される男女の運命を描いたファンタジー・ロマンス巨編『アウトランダー』。そのシーズン5がAXNにて日本初放送となる。

アメリカ独立戦争への道を突き進もうとしている時代に、翻弄されながらも強く生きる家族の姿をエモーショナルに描き出す本作。

シーズン5では、まもなくアメリカ独立戦争へと突入する。イギリス国王への忠誠を誓ったジェイミー(サム・ヒューアン)は、各地で暴動を起こしている世直し団の鎮圧とリーダーのマータフの殺害を命じられる。しかし、そのマータフとはジェイミーの名付け親であり、これまで多くの苦難を共に乗り越えてきた仲だった。ジェイミーはこの秘密を抱えながら討伐に乗り出すことに。

そして、ジェイミーとノースカロライナの土地を開拓し念願の診療所を建てたクレア(カトリーナ・バルフ)は、自身のルーツである未来で確立した近代医療を使いながら家族や人々を助け、危害から守ろうとする。

一方、ブリアナ(ソフィー・スケルトン)とロジャー(リチャード・ランキン)は結婚式を挙げる。ブリアナは幸せな家庭を築こうとするが、愛する息子の父親がロジャーなのか、かつて彼女をレイプしたスティーヴン・ボネットなのか、この疑問が家族に深い影を落とす。そんな中、ボネットが再びブリアナに接近し、3人の間に大きな波乱が訪れる。

また、本編直後にはインタビューなどの特典映像が放送され、本作を一層楽しめる。

『アウトランダー』シーズン5 放送情報

AXNにて(全12話)

6月6日(土)10:00より日本初放送

※二カ国語版は今秋放送予定

(海外ドラマNAVI)

Photo:『アウトランダー』シーズン5 (c) 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.