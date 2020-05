■保湿入浴剤の選び方

・保湿成分が含まれているか

・合成添加物が含まれていないか

■コスパが良い!人気のおすすめ保湿入浴剤

・【花王】バブ for SKIN 素肌うるおいタイプ

・【無印良品】薬用保湿入浴液

・【アース製薬】ウルモア

・【白元アース】HERSバスラボ

■保湿効果が高い♡人気のおすすめ保湿入浴剤

・【アユーラ】メディテーションバスα

・【クナイプ】バスミルク

・【アース製薬】ウルモア ラエストジェンヌ

・【薬用ソフレ】 濃厚しっとり入浴液

・【カミツレ研究所】華密恋 薬用入浴剤

■アトピーや敏感肌でも使える!人気のおすすめ保湿入浴剤

・【花王】キュレル 入浴剤

・【第一三共ヘルスケア】ミノン保湿入浴剤

・【持田製薬】コラージュDメディパワー保湿入浴剤

・【丹平製薬】アトピタ

■赤ちゃんや子供も使える☆人気のおすすめ保湿入浴剤

・【バスクリン】ソフレ マイルド・ミーミルク入浴液

・【花王】エモリカ 薬用スキンケア入浴液

・【ビオレu】うるおいバスミルク

■保湿入浴剤は手作りする方法も

■お肌しっとり♡保湿入浴剤で肌トラブルとお別れ!

そこで人気の保湿入浴剤をピックアップしてご紹介!話題の保湿入浴剤の中からコスパの良いもの、保湿効果の高いもの、アトピー肌や赤ちゃんにも使えるものなど、ジャンル別に見ていきましょう。出典:PhotoACさまざまな種類のある入浴剤ですが、保湿効果の高いものを選ぶには以下のポイントを押さえてみましょう。ホホバオイルやスクワランオイル、シアバター、セラミドなどの保湿成分を含むもの、ミルクタイプのものは保湿効果が高いのでおすすめです。保湿入浴剤の中には、パラベンやアルコールといった合成添加物や肌に刺激のある物質を含むものも。敏感肌や乾燥肌の人は、これらの物質によって肌トラブルが生じることもあるため、合成添加物や刺激物質の入っていないものを選ぶのが良いでしょう。さっそく、コストパフォーマンスに優れた保湿入浴剤からチェックしていきましょう。出典:@nono.puffさん『花王』の「バブ for SKIN 素肌うるおいタイプ」は、12錠入りの保湿入浴剤。1錠50円程度でしっとりバスタイムを楽しめるコスパの良さが魅力です。ホホバオイルやヒアルロン酸、ローヤルゼリー、スクワランオイルなどの保湿成分を配合しています。出典:@natsuko_hayashi_さん ※写真は薬用入浴剤です。『無印良品』の「薬用保湿入浴液」は、ミルクタイプの480mlボトルが1,090円(税込)。1回(40ml使用)90円程度でうるおいミルクバスが楽しめちゃいます。保湿成分のオリーブ果実油とリピジュア(R)、ヒアルロン酸を配合し、合成香料やパラベン無添加の肌に優しい保湿入浴剤です。すっきりとしたシンプルなパッケージも人気。出典:@etuzonnさん『アース製薬』の保湿入浴液「ウルモア」は、肌のうるおいを補うことに特化した保湿入浴剤。600ml 748円(税込み)なので1回50円以下のプチプラで楽しめる♡とろとろの湯は、うるおい成分のポリクオタニウム10を贅沢に配合しています。出典:@tibom0914さん『白元アース』から発売されている「HERSバスラボ」は、しっとり保湿成分を配合した薬用入浴剤。写真は、ゆず、森、ナイトラベンダーの香り。優雅なリラックスバスタイムを演出します。粉末タイプのほかに、錠剤タイプも。続いて、保湿効果の高い保湿入浴剤をチェック!出典:@misamisa0826さん『AYURA(アユーラ)』の「メディテーションバスα」300ml 1,980円(税込み)は、多くの女性から絶大な支持を集める2層タイプの保湿入浴剤です。ヒマワリ油やクチナシ果実エキス、ビワ葉エキスなどの天然保湿成分が贅沢に配合された乳白色のやわらかなお湯は、アロマティックハーブの香り豊かな瞑想風呂♡フォトジェなパッケージは、プレゼントとしても喜ばれそう。出典:@yukariasaiさんドイツ発の『Kneipp(クナイプ)』のおすすめ保湿入浴剤が「クナイプ バスミルク」480ml 1,200円(税抜き)。シアバターやアルガンオイルなどの天然植物オイルとスキムミルク配合のバスミルクが、しっとりとなめらかな肌に整えてくれます。バニラミルク、コットンミルク、アプリコットミルク、イチジクミルクの4つの香りから、気分に合わせてチョイスしてみてくださいね。出典:@sgsghnさんアース製薬の「ウルモア ラエストジェンヌ」は、1箱1,000円弱で3回分という贅沢保湿入浴剤です。10種類の 美容 成分をリッチに配合したとろとろ美容風呂は、特別な日のご褒美にぴったり!優雅なローズの香りに包まれて、至福のバスタイムを満喫してみては?出典:@cochatanさん『バスクリン』の「薬用ソフレ 濃厚しっとり入浴液」は、乾燥肌の人におすすめの薬用入浴剤。乾燥しがちな季節のカサカサ肌や湿疹に、ホホバオイルやアボガドオイルなどの高保湿成分がやさしくうるおいを与えてくれます。出典:@yukikootakeさん密かなファンが多い『カミツレ研究所』の「華密恋 薬用入浴剤」は、うるおい成分たっぷりのカミツレエキス配合。自社農園で有機栽培されたカモミールで作った薬用入浴剤は、ナチュラル派も納得のお肌にやさしい使用感が自慢です。アトピーや敏感肌の人の中には、保湿入浴剤が手放せない!という人も多いよう。お肌にやさしい安心成分が自慢の保湿入浴剤、さっそく見ていきましょう。出典:「Second life Powered by Ameba」乾燥性敏感肌の人のために作られた「Curel(キュレル)」は、20年の歴史を持つロングラン入浴剤です。セラミドやユーカリエキスなどの保湿成分が、カサカサ肌にうるおいを与え、乾燥しがちなお風呂上りの肌もしっとり!無香料、無着色、エチルアルコール無添加。アレルギーテスト済みで安心して赤ちゃんのデリケート肌にも使えますよ。1,000円以下で買えちゃうコスパの良さもうれしいポイント!出典:@e.r.i______88さん『第一三共ヘルスケア』の「ミノン保湿入浴剤」は、赤ちゃんから使える敏感肌や乾燥肌に特化した低刺激性の保湿入浴剤。11種類のアミノ酸保湿成分が肌をうるおいのベールで包み、湿疹などの肌トラブルを防ぎます。無着色・アルコールフリー、アレルギーテスト済みの安心品質。出典:@sa.koara1278さん『持田製薬』の「コラージュDメディパワー保湿入浴剤」は、特にアトピー肌や乾燥肌の人におすすめ。500mlが3,300円(税込)と高めですが、その使用感は本物です。セラミドやアミノ酸保湿成分でお肌はしっとり、パラベンなどの合成添加物フリーで低刺激。温熱成分フリーなので、湯上りの痒みを感じやすい人にも最適です。お風呂から出た後は、上がり湯で流さず保湿成分で肌を守りましょう。出典:@mamio0610さん『丹平製薬』のベビー用保湿入浴剤「アトピタ」500g 1,400円(税抜)は、アトピーでお悩みの赤ちゃんにも安心して使える薬用保湿入浴剤です。無香料、パラベン無添加の低刺激に、保湿成分やヨモギエキスを配合し入浴しながら湿疹やあせもなどの肌荒れをやさしくケアします。最後に、赤ちゃんや子供のやわらかな肌にも使える保湿入浴剤をチェックしていきましょう。出典:@baby.c_cさんバスクリンの「ソフレ マイルド・ミーミルク入浴液」は、赤ちゃんから安心して使える低刺激性ミルク入浴液。ベビーコラーゲンやオーガニック認証ホホバオイルといった保湿成分で肌しっとり、パラベンやアルコール、合成色素無添加の低刺激性で安心して使えます。出典:@ayu36cosmeさん入浴効果を高め湿疹や肌荒れを防ぐ、花王の「エモリカ 薬用スキンケア入浴液」。米胚芽油やセラミド、ユーカリエキスなどの保湿成分が肌の奥深くまで浸透し、うるおいをキープします。赤ちゃんのデリケートな肌にも。出典:@gotoh0129さん花王の「ビオレu うるおいバスミルク」は、シアバターやセラミドなどの保湿成分を含むミルク入浴液です。赤ちゃんの敏感な肌もやさしく包み込み、お風呂上りのやわらかな肌を守ります。自宅にあるものでも、簡単に作れるバスミルクの作り方をご紹介♡保湿効果の高いミルクバスでしっとりしてみてくださいね。【手作りバスミルクの作り方】スキムミルクを大さじ5〜適量と、お好みのアロマオイルを3〜5滴程度お風呂に入れるだけ!スキムミルクの代わりに生クリームを使ったり、保湿効果の高いはちみつをプラスしてみるのもおすすめです。好みのアロマオイルで芳香をプラスすれば、至福のバスタイムが楽しめそうですね!お風呂でしっとりうるおい肌になれる、保湿入浴剤について紹介してきました!コスパの良いものから敏感肌でも使えるものまで、あなたのニーズにあわせて選んでみてくださいね♡引用文献「Second life Powered by Ameba」