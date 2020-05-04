「狂気の沙汰」、中国がポンペオ氏の発言非難 コロナの研究所発生説めぐり
【AFP＝時事】中国国営の中国中央テレビ（CCTV）は4日、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）の発生源をめぐるマイク・ポンぺオ（Mike Pompeo）米国務長官の発言について、「狂気の沙汰で責任回避的」だと強く非難した。
ポンペオ氏は3日、新型ウイルスが発生したのは中国の研究所であると示す「大きな証拠」がある」と発言。世界保健機関（WHO）や多くの専門家らが繰り返し否定してきたこの説を改めて強調していた。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・武漢研究所がパンデミック発生源、米国務長官が「大きな証拠」あると発言
・【解説】新型コロナの流出源？ 武漢研究所を取り巻く疑惑
・新型ウイルス「人工でも、遺伝子組み換えでもない」 米情報当局
ポンペオ氏は3日、新型ウイルスが発生したのは中国の研究所であると示す「大きな証拠」がある」と発言。世界保健機関（WHO）や多くの専門家らが繰り返し否定してきたこの説を改めて強調していた。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・武漢研究所がパンデミック発生源、米国務長官が「大きな証拠」あると発言
・【解説】新型コロナの流出源？ 武漢研究所を取り巻く疑惑
・新型ウイルス「人工でも、遺伝子組み換えでもない」 米情報当局