



Appleは5月4日、13インチMacBook Proを発売しました。16インチMacBook Proと同様、シザー式のMagic Keyboardを搭載し、ストレージ容量が倍増しています。

13インチMacBook Proにもシザー式キーボードを搭載

リニューアルされた13インチMacBook Proは、昨年発売された16インチMacBook Proや、3月に発売されたMacBook Airにも採用されたシザー式のMagic Keyboardを搭載したほか、Intelの第10世代プロセッサ搭載により、グラフィックス性能が最大80％向上しています。また、16GBメモリは、高速な3733MHzメモリが標準搭載されます。







キーボード上部には、Touch Barが組み合わせられ、16インチMacBook Proと同様、左端のEscキーは独立した物理キーとなり、Touch IDはTouch Barから離れて配置されています。







従来と同様、上位モデルは左右2ポートずつ合計4ポートのThunderbolt 3端子を搭載、下位モデルは本体に向かって左側にのみ、2ポートのThunderbolt 3端子が設けられるています。







本体のカラーバリエーションは、従来と同じくシルバーとスペースグレイの2色です。



macOS CatalinaのSidecar機能により、Apple Pencilに対応するiPadをMacのサブディスプレイとして使用することも可能です。







134,800円から購入可能

スタンダードな標準構成モデルでも、ストレージ容量が従来の2倍となる256GBから選択可能となり、価格は134,800円（税別）です。また、学生・教職員向けストアでの価格は123,800円となります。







32GBメモリ、4TBストレージも選択可能

CTOによる最上位構成は、動作周波数2.3GHz（Turbo Boost使用時最大4.1GHz）の第10世代Core i7プロセッサ、32GBメモリ、4TBストレージが選択可能となり、その場合の価格は368,800円（税別）です。



各モデルとも、Appleの公式オンラインストアで注文可能となっており、本稿執筆時点の配送予定は、CTOではない標準構成のベーシックモデルが5月12日〜13日、最上位モデルが5月15日〜19日と案内されています。









Source:Apple

(hato)