【飯テロ】炊飯器&味付け2つで簡単☆やみつきウィンナーピラフ

美容研究家あゆ?

今回は、ウィンナーピラフをご紹介します。



炊飯器で本格的なピラフが完成☆



ウィンナーの塩気で、超絶美味しいごはんが簡単に作れます。



お子さまから大人までお楽しみ頂けます。

お弁当に、ちょっとしたイベントに…



ぜひお試し下さい。



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材料(2人分)

玉ねぎ…1/4個

人参…1/8本

ウィンナー…5本



米油…大さじ1



米…1合



○コンソメ粉末…小さじ1/2

○塩…小さじ1/6



ブラックペッパー(適量)



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