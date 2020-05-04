【飯テロ】炊飯器&味付け2つで簡単☆やみつきウィンナーピラフ

写真拡大

美容研究家あゆ?

今回は、ウィンナーピラフをご紹介します。

炊飯器で本格的なピラフが完成☆

ウィンナーの塩気で、超絶美味しいごはんが簡単に作れます。

お子さまから大人までお楽しみ頂けます。
お弁当に、ちょっとしたイベントに…

ぜひお試し下さい。

☆○＊☆○＊☆○＊☆○＊☆○＊☆

材料(2人分)
玉ねぎ…1/4個
人参…1/8本
ウィンナー…5本

米油…大さじ1

米…1合

○コンソメ粉末…小さじ1/2
○塩…小さじ1/6

ブラックペッパー(適量)

☆○＊☆○＊☆○＊☆○＊☆○＊☆

レシピ開発/書籍/TV/イベント
お仕事の依頼はGmailにてお願いします。
ayu2cooking@gmail.com

個別ダイエットアドバイスやってます。
お気軽にご連絡下さい♪
https://www.timeticket.jp/items/79980

youtube
https://www.youtube.com/channel/UCNqDzFmlvcX0BxwYS97HYGA

instagram
https://instagram.com/ayu2cooking?r=nametag

Twitter
https://twitter.com/ayu2cooking_

☆○＊☆○＊☆○＊☆○＊☆○＊☆○＊

#おうち時間 #stayhome #炊飯器 #ピラフ #お弁当 #炒飯 #ウィンナー #母の日 #簡単料理 #男ウケ #七夕 #クリスマス料理

ピラフ
東京
https://www.youtube.com/channel/UCNqDzFmlvcX0BxwYS97HYGA