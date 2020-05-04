BUMP OF CHICKEN、最長ツアー映像を期間限定公開 未公開MV22作品も一挙に
ロックバンド・BUMP OF CHICKENが2017年〜18年に開催した全国ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER』のライブ映像が4日、YouTubeの公式チャンネルで期間限定公開された。
【動画】藤原基央が2年半越しに完成させた「流れ星の正体」MV
バンプ史上最長となったこのツアーは、全29公演で約30万人を動員。2018年2月に行われ、同年8月に映像作品化された、さいたまスーパーアリーナ公演の本編すべて（アンコールは除く）が見られる。
さらに、これまでYouTubeで未公開だったミュージックビデオ（MV）も一挙公開。「ダイヤモンド」「ハルジオン」「メロディーフラッグ」「Stage of the ground」「バイバイサンキュー」「オンリー ロンリー グローリー」「アルエ」「スノースマイル」「ロストマン」「メーデー」「花の名」「プラネタリウム」「supernova」「涙のふるさと」「ギルド」「三ツ星カルテット」beautiful glider」「真っ赤な空を見ただろうか」「ゼロ」「Smile」「firefly」「グッドラック」の22作が投入された。
■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA』
01. pathfinder
02. GO
03. 天体観測
04. ray
05. 宇宙飛行士への手紙
06. Ever lasting lie
07. 記念撮影
08. pinkie
09. 花の名
10. 涙のふるさと
11. You were here
12. アンサー
13. 分別奮闘記
14. 宝石になった日
15. 虹を待つ人
16. fire sign
17. リボン
【動画】藤原基央が2年半越しに完成させた「流れ星の正体」MV
バンプ史上最長となったこのツアーは、全29公演で約30万人を動員。2018年2月に行われ、同年8月に映像作品化された、さいたまスーパーアリーナ公演の本編すべて（アンコールは除く）が見られる。
さらに、これまでYouTubeで未公開だったミュージックビデオ（MV）も一挙公開。「ダイヤモンド」「ハルジオン」「メロディーフラッグ」「Stage of the ground」「バイバイサンキュー」「オンリー ロンリー グローリー」「アルエ」「スノースマイル」「ロストマン」「メーデー」「花の名」「プラネタリウム」「supernova」「涙のふるさと」「ギルド」「三ツ星カルテット」beautiful glider」「真っ赤な空を見ただろうか」「ゼロ」「Smile」「firefly」「グッドラック」の22作が投入された。
■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA』
01. pathfinder
02. GO
03. 天体観測
04. ray
05. 宇宙飛行士への手紙
06. Ever lasting lie
07. 記念撮影
08. pinkie
09. 花の名
10. 涙のふるさと
11. You were here
12. アンサー
13. 分別奮闘記
14. 宝石になった日
15. 虹を待つ人
16. fire sign
17. リボン