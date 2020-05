ロックバンド・ BUMP OF CHICKEN が2017年〜18年に開催した全国ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER』のライブ映像が4日、YouTubeの公式チャンネルで期間限定公開された。バンプ史上最長となったこのツアーは、全29公演で約30万人を動員。2018年2月に行われ、同年8月に映像作品化された、さいたまスーパーアリーナ公演の本編すべて(アンコールは除く)が見られる。さらに、これまでYouTubeで未公開だったミュージックビデオ(MV)も一挙公開。「ダイヤモンド」「ハルジオン」「メロディーフラッグ」「Stage of the ground」「バイバイサンキュー」「オンリー ロンリー グローリー」「アルエ」「スノースマイル」「ロストマン」「メーデー」「花の名」「プラネタリウム」「supernova」「涙のふるさと」「ギルド」「三ツ星カルテット」beautiful glider」「真っ赤な空を見ただろうか」「ゼロ」「Smile」「firefly」「グッドラック」の22作が投入された。■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA』01. pathfinder02. GO03. 天体観測04. ray05. 宇宙飛行士への手紙06. Ever lasting lie07. 記念撮影08. pinkie09. 花の名10. 涙のふるさと11. You were here12. アンサー13. 分別奮闘記14. 宝石になった日15. 虹を待つ人16. fire sign17. リボン