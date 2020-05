EXOスホ(28)が5月4日、ファンコミュニティを通じて入隊を知らせた。

スホは直筆手紙を通じて、「僕が5月14日から兵役の義務を行うことになりました」とし、「EXO-Lの皆さんに本当に会いたくなると思います。毎日僕のことを考え、愛してくださるEXO-Lの皆さんの健康を願います。心から感謝し、愛しています」と、ファンへの気持ちを伝えた。

スホはグループ内でシウミン、D.O(ディオ)に次いで3人目の入隊者となる。

以下、スホによる直筆手紙の全文。

こんばんは。EXO-Lの皆さん、スホです。

皆さんに伝えたいことがあって、こうして手紙を書きます。

僕は来る5月14日から兵役の義務を行うことになりました。兵役の期間中、EXO-Lの皆さんに本当に会いたくなると思います。

毎日僕のことを考え、愛してくださるEXO-Lの皆さんの健康を祈ります。

心から感謝し、愛しています。

WE ARE ONE EXO サランハジャ(愛そう)

(写真提供=SMエンターテインメント)EXOスホ

◇スホ プロフィール

1991年5月22日生まれ。2012年にEXOのメンバーとしてデビュー。グループではリードボーカル、リーダーを務めている。2015年からミュージカルにも挑戦し、『The Last Kiss』『笑う男』で主演。2018年には小栗旬主演ドラマ『リッチマン、プアウーマン』の韓国リメイク版でテレビドラマ初主演を務めた。2020年、EXOで4番目にソロデビューを果たす。