【今週スタートの海外ドラマ】大ヒット『シカゴ』シリーズ3作品が一挙スタート

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(5月4日〜)は、『シカゴ・メッド』(字幕版)『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』の新シーズン他、映画『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督が贈るミュージカルドラマなどがスタート。お見逃しなく!

5月4日(月)から5月10日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

5月6日(水)

■23:00〜『シカゴ・メッド』シーズン2(AXN)

『シカゴ』シリーズ第3弾として登場した大ヒット医療ドラマ。シーズン2では、心臓胸部外科のフェローシップを開始したコナー(コリン・ドネル)、指導医になったウィル(ニック・ゲルファス)、病理を辞め精神科のレジデントになったサラ(レイチェル・ディピロ)、チーフ・レジデントに昇格したイーサン(ブライアン・ティー)、そしてようやく夫の死から前に進み始めたナタリー(トーレイ・デヴィート)らそれぞれが新しい立場や役職で仕事がスタート。





■『ワーキングママ』シーズン4(Netflix)

4人の新米ワーキングママ仲間の奮闘を描いたコメディドラマ。待望の新シーズンでは、広告代理店で働くケイトが出産休暇を終えて職場復帰。しかし、仕事、育児、夫婦関係にドタバタ大苦戦!

5月7日(木)

■23:00〜『シカゴ・ファイア』シーズン7(AXN)

大人気のレスキューアクションドラマの新シーズン。シーズン6で、ガブリエラ・ドーソンが救援活動のためプエルトリコへと旅立った。彼女の代わりに新たな救命隊員のエミリー・フォスター(アニー・イロンゼ)が加わるが、チームは動揺を隠せない。そして、新入りのエミリーは謎が多く、ブレットは彼女に複雑な思いを抱える。

5月8日(金)

■23:00〜『シカゴ P.D.』シーズン6(AXN)

シカゴを舞台に繰り広げられる、大人のためのダークで刺激的な刑事ドラマ。仲間を殺したカルロス・デレオンを射殺したボイトは、その発砲の正当性が問題視され、調査が終わるまで停職処分となってしまう。一方、アントニオは捜査中の肩の負傷によって鎮痛剤が手放せなくなり依存症に...。序盤から波乱の展開が巻き起こるシーズン6が日本初放送。





■『ジ・エディ』(Netflix)

アカデミー賞監督賞を受賞した『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督が贈るミュージカルドラマ。花の都パリで閉店寸前のジャズクラブを営むエリオット・ウドーは問題を抱えた15歳の娘と突如一緒に暮らすことに。ビジネスやバンド、娘を守るため奔走するエリオットに危険な犯罪者たちの影がつきまとう。





■『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』シーズン2(Netflix)

『俺たち』シリーズのウィル・フェレルとアダム・マッケイが製作総指揮を務めるダークコメディドラマ。ひき逃げで夫を殺された未亡人ジェンは犯人探しに執念を燃やす中、婚約者を亡くしたジュディと出会い友情を深めるが、彼女には"危険な秘密"があった...。



Photo:

『シカゴ・メッド』シーズン2 (c) 2016 NBCUniversal Media, LLC/『シカゴ・ファイア』シーズン7 (c) 2018 NBCUniversal Media, LLC/『シカゴ P.D.』シーズン6 (c) 2018 NBCUniversal Media, LLC/『ワーキングママ』シーズン4/Netflixオリジナルドラマ『ジ・エディ』/『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』シーズン2