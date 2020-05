映画『スター・ウォーズ』の名台詞「May the Force be with you」(フォースが共にあらんことを)が、「MAY THE 4TH」とも読める事から、毎年スター・ウォーズファンのお祭りが行われる5月4日。今年は、オンラインで初となる「“STAR WARS DAY” 2020- MAY THE 4TH BE WITH YOU-」が開催されます。

「スター・ウォーズの日」を記念して、仮想会場を開設。「#フォースと共にあらんことを」などのハッシュタグをつけてツイートすると、仮想会場にアバターとツイートが表示されます。

https://starwars.disney.co.jp/mt4.html

当日5月4日(月・祝)午後5時04分には、「#フォースと共にあらんことを」を一斉にツイートするチャレンジも! ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

2020年の「スター・ウォーズの日」限定商品には、5種類のTシャツが登場。「MAY THE 4TH BE WITH YOU」ロゴと「2020」が入った今年だけのデザインで、ドラマ『マンダロリアン』に登場し、大人気となったベビー・ヨーダこと“THE CHILD”もキュートです。

その他にも、人気キャラクターのお絵描き動画「楽しく描こう!スター・ウォーズ」など、子どもと一緒におうち時間を楽しく過ごせるコンテンツや、イラストやスター・ウォーズ風なりきり写真、愛用グッズをハッシュタグをつけてツイートすると豪華な商品が当たるキャンペーン。

スター・ウォーズ公式Twitterでは、「エピソード5」に関するクイズを実施。何問正解できるのか、スター・ウォーズの知識でクイズにチャレンジ。ゴールデンウィーク後半のおうち時間は『スター・ウォーズ』を満喫しましょうではありませんか!

(C)& ™ Lucasfilm Ltd.

