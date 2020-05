30秒で生理痛がよくなる！…幸せホルモンもめちゃ出る「簡単習慣」

サッカー日本代表のチーフアスレティックトレーナーを務める前田弘さんが、おこもり中に誰でもできる「体にいい習慣や簡単ストレッチ」を教えてくれました。第3回は、たった30秒でできる生理痛の緩和テクをお伝えします。

文・伊藤順子

酷い生理痛も楽になる簡単テク

毎月やってくる鈍い痛み。ベッドから出られない人や、鎮痛薬を飲まずにはいられない人もいるでしょう。そこで、一流アスリートの心身のケアサポートを担う、サッカー日本代表のチーフアスレティックトレーナーの前田弘さんに、生理痛を緩和する簡単テクをお聞きしました。

前田さん それは、あるツボを押すことです。詳しくは後程ご紹介しますが、その前に、肌を指で押したり、さすったりすることのメリットをお話させてください。

ツボ押しやマッサージなどの刺激によって、脳の視床下部という場所でつくられるオキシトシンが分泌されます。オキシトシンは、幸せホルモンと呼ばれていて、ストレスや疲労の軽減が見込まれるのです。ですから、特別な不調がなくても、毎日行うことをおすすめしたいです。特に、入浴時に行うのが効果的ではありますが、仕事や家事の合間にサッとやられるのもいいと思います。

ツボは全身に約360あり、大きくわけると、手には上半身に効果的なツボ、足には下半身に効果的なツボが集中しています。生理痛の緩和につながるツボは、足にあります。それでは、生理痛に効くツボをご説明しましょう。

生理痛に効くツボ

三陰交(サンインコウ)

・足の内くるぶしから指4本上あたり(すねの骨の内側で、骨の縁部分)を刺激します。

・3〜5秒間、指で押しましょう。これを3〜5回繰り返します。もう片方の足も同様に行います。

前田さん 婦人科系、生殖器系、消化吸収の不調に効果的なツボです。冷えやむくみの改善、生理痛の緩和に効くのでお試しください。

最後に、ツボ押しの際の注意点をお伝えします。必ず、一読してくださいね。

ツボ押しの注意点

・むやみに強く押さない。・痛みや不調を感じたら中止しましょう。・妊娠初期や中期などに強い刺激を与えると、流産する可能性があるので注意が必要です。・押す部位を怪我している場合は行わないでください。・食後時間をあけて行う、飲酒後はNGです。

ーー以上、生理痛を緩和できるテクをご紹介しました。前田さん、ありがとうございました。次回は、前田さんに便秘解消テクを教わります。お楽しみに。

Information

前田 弘(まえだ ひろし)さん日本代表チーム チーフアスレティックトレーナー

