枝毛やケアの行き届いていない傷んだ髪は、清潔感を損なってしまう原因の一つ。裂けた毛先を見て落ち込んだ経験があるという人は、きっと少なくないはず。

「枝毛とは、毛幹のもっとも古い部分がダメージを受けることによって、毛先が裂けた状態を指します」と説明するのは、カイリー・ジェンナーなどの超有名セレブをクライアントに持つヘアスタイリストのキャッシュ・ローレスさん。枝毛を放置すると、健康な毛と比べて明らかに短い部分で「髪が切れてしまう状態」になり、「切れ毛」とよばれる状態になってしまうとのこと。

ですが、よくあることだからといって(枝毛は髪の摩耗や、単に年を重ねることでも発生する場合も)、あきらめる必要はナシ! なぜなら、今は2020年。最新の美の知識と技術を駆使すれば、毛先の摩耗を防ぐだけでなく、枝毛を修復できる可能性もあるということ。

そこで<コスモポリタン アメリカ版>から、「枝毛の原因とケア方法」をご紹介。まずは髪のダメージの原因を知って、正しいお手入れを心がけて!

より優しく 、強すぎないブラッシング

髪をとかすときに刺激が強いと、髪が裂けてしまう原因に。「髪の毛は傷つきやすいため、“薪を割るようなブラッシング”は避け、繊細に扱ってください」とキャッシュさん。

乱暴なブラッシングになっていないかを知るコツは、「ブラシが髪をすべるときの音」を聞くこと。音がほとんど聞こえないようであれば、きっと正しくブラッシングできているはず。もし、ひっかくような音や裂けるような音が聞こえる場合は、髪への刺激が強すぎるかも。

絡まった毛は、毛先からとかす

なかには「絡まった髪の毛のせいで、静かにブラッシングなんてできない!」という人もいるかも。

そんなときは、絡まった毛をほぐすように毛先に近い側からゆっくりととかしてみて。無理して髪の根元から毛先までをブラッシングしようとせず、ブラシが途中で引っ掛かった場合は動きを止めてブラシをいったん髪から抜き、その少し下からブラッシングを再開するとうまくいくはず。

髪に合ったヘアブラシを使う

また、ブラッシングの際には必ず(自分の髪の状態に)適したヘアブラシを使うことも大切。

「おすすめは、ディタングラーブラシと呼ばれる目があらめで髪に負担をかけにくいものと、金属製のデタングリング(=絡んだ髪をほどくという意味)ブラシの併用。この2つを組み合わせると、髪の損傷や摩擦が大幅に軽減されます」とキャッシュさん。

アイロンはできるだけ低い温度で

ストレートアイロンやコテの温度設定もかなり重要なポイント。高温になるほど、髪はダメージを受けやすくなるもの。そもそも、多くのヘアアイロンやコテの最高温度に設定されている「230度」でなければ、セットできないというわけではないそう。

キャッシュさんのアドバイスは、アイロンの温度を140度に設定した状態で、セットがうまくいくかを確認すること。うまくいかない場合は、狙い通りの髪型になるまで徐々に温度を上げていくといいそう。

「より低い温度から、小刻みに設定を変えていく必要があります。少し時間はかかるかもしれませんが、ぜひ試してみてください。175度未満でセットできるようになれば、枝毛とサヨナラできるはずです」

スタイリングは清潔な髪で

キャッシュさんは、「多くの場合、髪にとってオイルと熱の相性は良くありません。たとえば、たまたまコンディショナーが髪に残っていたり、洗い流しが不十分だったりした場合、熱でスタイリングしたつもりが髪を“料理”していることになりかねません」と説明。

その結果、髪の束が調理されて枝毛になってしまうのだそう。そうならないためにも、スタイリングを始める前に余分なオイルや髪に蓄積したもの(スタイリング剤、シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しなど)を、すべてきちんと洗い流すことが大切とのこと。

傷めつけない

枝毛を抜いたりひっぱったり、裂いたりする行為はNG。キャッシュさんいわく、「毛先をちぎろうとすると摩擦が加わってキューティクルがはがれ落ち、生えてくる毛も切れやすくなってしまいます」と、髪を傷めるありがちな対処法を指摘。

「毛先をひっぱって裂くことは、より短い位置での枝毛を増やすだけに他なりません」

「ヘアダスティング」する

残念だけど、いったん裂けた髪を魔法のように元に戻すことは無理。枝毛を処理する唯一の正しい方法は、髪を切ることなのだそう。

でも、もしどうしても髪を切りたくない理由があったり伸ばしている途中という人は、サロンで「ヘアダスティング」をオーダーしてみて。ヘアダスティングとは、長さを変えずに枝毛だけをカットするテクニック。これでロングヘアをあきらめずにすみそう⁉︎

dusting :: ✂✂ promotes healthy hair growth by removing split ends along the length/layers (most commonly caused by pony tails that are too tight & being rough with your hair when you brush it). this maintains the fullness and adds shine. • • • • #cherilyndoeshair #hairbrained #crafthairdresser #modernsalon #handtailoredhair