俳優ウィル・スミスが声の主演を務め、トム・ホランドと共演し、5月22日に公開が予定されていたアニメ映画『スパイ in デンジャー』の劇場公開中止が発表された。ディズニー公式動画配信サービスにて、今年配信予定に変更となる。ウォルト・ディズニー・ジャパンは、1日、「2020年5月22日に公開を予定しておりました映画『スパイ in デンジャー』につきまして、新型コロナウイルスの感染拡大防止および来場されるお客様の安全と健康を第一に考え、劇場公開を中止することにいたしました」と発表した。本作は、世界一クールなスパイが危険で超“インポッシブルなミッション”に挑むデンジェラス・スパイ・アクション・アニメーション。どんな危険なミッションもクールにこなす、世界最強で最高にスタイリッシュなスパイのランス・スターリング。彼は、ある任務で押収した最新鋭の武器を横流ししたとの汚名を着せられ、情報局から追われることになる。真相を追ううちにランスは、世界の平和を脅かす恐ろしい陰謀を知る。この緊急事態に同じく情報局をクビになったばかりの若き発明家ウォルター・ベケットを頼り、彼が開発した“透明になる薬”を飲むのだが、手違いでランスはハトの姿に変身してしまう。果たしてランスはこの危機を乗り切ることができるのか!?数々の危機に立ち向かい、超難関ミッションに挑む世界トップクラスのスパイ、ランス・スターリング役には、本作のストーリーやキャラクター設定など企画段階から参加したウィル・スミス。ランスはまさにウィルをそのまま映画の世界へ投影したようなキャラクターとなっている。そんなランスとタッグを組むこととなる若き発明家ウォルター役には、『アベンジャーズ/エンドゲーム』などでスパイダーマンを演じたトム・ホランド。ウォルターはスパイには欠かせないガジェットの数々を開発するが、奇抜なアイデアが時にランスを困惑させることも。その他のキャストには、トムと同じくマーベル作品の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでネビュラ役を務めたカレン・ギラン、『キャプテン・マーベル』などでタロス役を務めたベン・メンデルソーン、ドラマ『HEROES』シリーズなどのマシ・オカら豪華キャストが肩を並べる。監督は、本作が長編映画監督デビュー作となるトロイ・クアネ、ニック・ブルーノが務める。『スパイ in デンジャー』は、ディズニー公式動画配信サービスにて、今年配信予定。