史上初！『ゲーム・オブ・スローンズ』計161話コンプリート放送

米HBOにて2011年から9年、8シーズンかけて続き、世界中を熱狂させたファンタジー大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』。その一挙放送がBS10 スターチャンネルで実施されることが発表された。本編全73話と特別番組7作88話の計161話が放送される。

5月4日(祝・月)より2ヵ月かけて放送される今回の企画。特別番組は、撮影の舞台裏やキャスト・スタッフのインタビューなど、スターチャンネル以外では見られない貴重映像だ。

本編、特別番組の概要は以下の通り。

<本編作品> 本編全八章73話 ※吹替版

●第一章:七王国戦記(全10話)

●第二章:王国の激突(全10話)

●第三章:戦乱の嵐 -前編-(全10話)

●第四章:戦乱の嵐 -後編-(全10話)

●第五章:竜との舞踏(全10話)

●第六章:冬の狂風(全10話)

●第七章:氷と炎の歌(全7話)

●最終章(全6話)

<特別番組詳細> 7作88話

●「特別番組『ゲーム・オブ・スローンズ』の世界」

...第一章の魅力を徹底解剖する特別番組。架空の王国の覇権をめぐり、七つの王家が繰り広げる王位争奪戦を描く壮大な物語。その見どころや奥深い世界観を、キャストやスタッフへのインタビュー映像を交えながら徹底解剖する。

●「特別番組『ゲーム・オブ・スローンズ』の世界(拡大版)」

...第一章の魅力を徹底解剖する特別番組の拡大版。

●「海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』オープニング制作の裏側」

...オープニング制作の裏側に迫る特別番組。印象深いオープニング映像について、制作スタッフへのインタビューを交えながら制作の裏側に迫る。

●「インサイドストーリー」【計72話(最終章の最終話以外)】

...キャストやスタッフが各八章・各話の撮影の舞台裏を語る特別番組。

●「明かされる!『ゲーム・オブ・スローンズ 第七章:氷と炎の歌』の舞台裏」【計7話】

...第七章の舞台裏が明らかに!アリア・スターク役メイジー・ウィリアムズのシーンの舞台裏やジョラー・モーモントの灰鱗病(グレイスケール)に侵された痛ましい皮膚はどう作られたか、撮影の裏側や出演者のインタビューなど秘蔵映像でお届け。

●「明かされる!『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』の舞台裏」【計5話】

...最終章の撮影の裏側や出演者のインタビューなど、秘蔵映像でお届け。

●「ゲーム・オブ・スローンズ:ラスト・ウォッチ」

...最終章の撮影現場に1年間密着したドキュメンタリー。過酷な環境で撮影を行うキャストやスタッフの素顔や裏側に迫る。ドキュメンタリー監督のジーニー・フィンレイが最終章の撮影現場に1年間密着し、過酷な環境でのロケや、いかにしてファンやメディアにネタバレせず、壮大な世界観を映像化してきたのかなど、今までカメラが入ることのなかった舞台裏に潜入。海外ドラマ史上最高傑作と言わ れる本作の集大成となる最終章ができるまでを追ったファン必見の秘蔵映像満載のドキュメンタリー。

■放送情報

・第一章・第二章

...5月4日(祝・月)〜5月8日(金)21:00より一挙放送

※5月5日(祝・火)のみ20:30〜

・第三章〜最終章

...5月15日(金)より毎週金・土曜深夜に毎週一章ずつ放送

※先行無料放送...5月2日(土)12:00〜14:15

『ゲーム・オブ・スローンズ 第一章:七王国戦記 #1』&「特別番組『ゲーム・オブ・スローンズ』の世界」など特別番組3作を一挙無料放送。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

©2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.