ソニー・ピクチャーズ エンターテインメントの「スパイダーマン」映画の公式Twitterアカウントは日本時間の5月1日早朝に、同社による「スパイダーマン」の映画ユニーバスを「スパイダーマン・ユニバース・オブ・キャラクター(Spider-Man Universe of Characters)」と呼び、ファンの間に混乱を引き起こしたが、正式名称は別であるようだ。

「スパイダーマン・ユニバース・オブ・キャラクター」はトビー・マグワイアやアンドリュー・ガーフィルドが主演した過去の「スパイダーマン」タイトルに加え、トム・ホランドが主演を務める現在のマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)関連作品、そして「ヴェノム」シリーズや『モービウス』といった映画も含める包括的な名称であるように思われた。

Join Spider-Man and all his friends while you swing through all the films from the Spider-Man Universe of Characters! Complete your #SpiderMan movie collection with this limited-time @PrimeVideo offer!https://t.co/a1HqdrDYra pic.twitter.com/UiBkMItcV6