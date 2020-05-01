大倉忠義×成田凌が表紙・巻頭特集、田中圭らのインタビューも J Movie Magazine Vol.59発売
映画を中心としたエンターテインメントビジュアルマガジン『パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.59』が5月1日（金）に発売される。
J Movie Magazineは、公正な心（Justice）と独自の視点（Judgment）で、心躍り（Joyful）グッとくる（Just）映画、舞台、ドラマの情報をお届け。表紙・巻頭特集、独占ロンググラビア＆インタビューには映画『窮鼠はチーズの夢を見る』で共演する大倉忠義×成田凌。豪華撮り下ろしグラビア＆インタビューに、田中圭 『ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜』、玉木宏×高橋一生「竜の道 二つの顔の復讐者」、松下洸平『燃えよ剣』、藤井流星×神山智洋 「正しいロックバンドの作り方」、宮近海斗「特捜9 season3」がラインアップされている。
パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.59
発行日：2020年5月1日（金曜日）
定価：本体900円＋税
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