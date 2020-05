木村拓哉と工藤静香の長女Cocomiが1日、19歳の誕生日を迎えインスタグラムを更新、ファンから寄せられたお祝いのメッセージに感謝の言葉を述べた。同時に妹のKoki,も自身のインスタグラムで姉の誕生日を祝福。さらには母親である工藤静香も、インスタグラムでメッセージを寄せた。Cocomiはこの日、「5月1日、今日で19歳になりました」と投稿。たくさん寄せられたという祝福のメッセージに感謝の言葉を述べつつ、「こんなに祝って頂けて私は幸せ者です。まだ始まったばかりですが、これからも頑張りますので、よろしくお願い致します!」とコメントした。併せて、妹・Koki,と仲良く笑顔で寄り添うツーショットを公開。さらには、「『昔と今』です。再現してみました」との言葉と共に、幼少期に2人で変顔を見せるショットと、現在の2人が同じ変顔を再現する衝撃のショットをアップ。ほかにも、幼いCocomiが投げキッスをするキュートな動画でファンへの感謝の気持ちを伝えた。一方のKoki,も、「Happy birthday to the best sister,my best friend and to the most beautiful person in the world」と姉の誕生日を祝福した。Cocomiが公開した2ショットの別カットや、幼い姉妹が寄り添うかわいらしい写真、どことなく母・工藤静香の面影がある子どものころのカット、母・静香&Cocomi&Koki,で並んで撮った家族写真も投稿。さらに母・工藤静香もこの日、インスタグラムを更新。「今日は、愛する長女が生まれてきてくれた日です」と綴り、「フランスで始まった行事ですが、愛する方や、いつもお世話になっている方へ、5/1にすずらんを贈る日となったそうです。すずらんの花束を貰った方には、幸運が訪れると伝えられています」とすずらんの花の写真を投稿した。どの写真も、家族の仲の良さが十分に伝わってくるものばかりで、ファンからは3つの投稿合わせて約70万もの「いいね!」が寄せられている。引用:「Cocomi」インスタグラム(@cocomi_553_official)「Koki,」インスタグラム(@koki)「工藤静香」インスタグラム(@kudo_shizuka)