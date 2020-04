ディズニー公式動画配信サービス「ディズニーデラックス」では、5月4日の「スター・ウォーズの日」に合わせて、映画作品はもちろん、スター・ウォーズ初の実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』やアニメーションシリーズ、「スター・ウォーズ」製作の裏側をジョージ・ル ーカスが語るドキュメンタリーまで、スター・ウォーズ関連作品を集めて、『MAY THE 4TH スター・ウォーズ特集』を5月1日から7日まで実施する。「スター・ウォーズの日」とは、作品中の名言「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで、5月4日(May 4th)に制定された スター・ウォーズの記念日。今年はオンラインで初となる「“ STAR WARS DAY” 2020 MAY THE 4TH BE WITH YOU」が開催される。「みんなで作るスター・ウォーズの日」をテーマに、日本中のスター・ウォーズファンがオンラインで参加できるさまざまなコンテンツを公式サイトで多数展開。ディズニーデラックスでは、映画シリーズ最新作『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』も期間限定でレンタル配信中。「ステイホーム」が求められているこの時期に、自宅で「スター・ウォーズ」シリーズをまとめて楽しもう。■配信作品の一部◆スカイウォーカー・サーガの完結編『スター・ウォーズ /スカイウォーカーの夜明け』1977年に全米公開された『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』から42年続いたシリーズの完結編。祖父ダース・ベイダーの遺志を受け継ぎ、銀河の圧倒的支配者となったカイロ・レンと、伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーの想いを引き継ぎ、フォースの力を覚醒させたレイ。二人の運命に大きな影響を与えるシスの暗黒卿パルパティーンとの闘いによって、衝撃の結末を迎える。レンタル配信期間:2020年4月8日(前10:00)〜2020年5月14日(後11:59)※視聴は購入から30日間、再生開始から48時間以内となります。※ディズニーデラックス加入者のみ、レンタル購入が可能。◆レジスタンスの若きパイロットが大活躍!『スター・ウォーズ レジスタンス』映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』より少し前の時代を舞台に、大空を駆け抜ける若きパイロットのカズがBB 8とともにファースト・オーダーの脅威をスパイし、極秘ミッションに挑む、スター・ウォーズの新世代となるテレビアニメシリーズ。シリーズでおなじみの戦闘機Xウイングをはじめ、カラフルで独創的なレース機が数多く登場し、超高速スカイ・レースや空中戦を、色鮮やかに繰り広げる ところも見どころ。今回、シーズン2の最新エピソード(#11〜#14)を5月1日から日本初配信開始。◆映画製作の舞台裏を公開!『「スター・ ウォーズ」から最新作まで ILM の魔法の裏側』スター・ウォーズシリーズの製作総指揮を務めるジョージ・ルーカスが、アメリカの特殊効果やVFXの制作会社インダストリアル・ライト マジック(通称:ILM)の歴史から革新的な技術に至るまでを語るドキュメンタリー番組。『スター・ウォーズ』旧三部作だけでなく、『ジュラシック・パーク』、『インディ・ジョーンズ』、さらに2015年公開の『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』の製作過程をたどりながら、画期的な映画製作の手法を生み出してきたILMの歴史をひも解いていく、貴重な作品。◆スター・ウォーズ初の実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』から5年後を舞台にした、スター・ウォーズシリーズ初の実写ドラマシリーズ。帝国が崩壊し、ファースト・オーダーが 台頭する前の時代に現れた“一匹狼の戦士:マンダロリアン”の戦いを描 いた本作。孤独な賞金稼ぎ(バウンティハンター)として生きるマンダロリアンは、バウンティハンター・ギルドのリーダーであるグリーフ・カルガに紹介されたある仕事でザ・チャイルドと呼ばれる謎の生命体と出会うことで、ザ・チャイルドを狙う賞金稼ぎたちに追われる身となり、戦いに巻き込まれていく。賞金稼ぎやならず者などのハードな世界やガンアクションが繰り広げられ、映画シリーズとはまた一味違った世界観で楽しめる作品。ディズニーデラックスで国内独占配信中。このほかにも、スピンオフ作品『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』や LEGOシリーズのアニメーションなど、大人から子どもまで楽しめる作品がそろっている。