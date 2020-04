『刑事コロンボ』『ブラウン神父』も！AXNミステリー オンデマンド5月配信情報

日本唯一のミステリー専門チャンネル、AXNミステリーが提供する、契約者向け無料オンデマンドサービス「AXNミステリー オンデマンド」。その5月の配信内容をご紹介しよう。

5月配信番組は以下の通り。(★印は追加タイトル)

・『ヤング・モンタルバーノ』

・『モンタルバーノ〜シチリアの人情刑事〜』

・『魔術師マーリン』シーズン3〜4

・『主任警部アラン・バンクス』シーズン3

・『ゴールド・ディガー 〜疑惑 年下の男』

・『主任警部モース』

・『マヨルカ島の捜査ファイル』

・『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ』シーズン2

・『刑事コロンボ』

★『ブラウン神父』シーズン8

★『シェイクスピア&ハサウェイの事件簿』シーズン3

AXNミステリーチャンネルで5月より日本初放送となる『ブラウン神父』シーズン8と『シェイクスピア&ハサウェイの事件簿』シーズン3が、オンデマンドにも新たに登場。それぞれの放送開始日から2日後、『ブラウン神父』は5月18日(月)より、『シェイクスピア&ハサウェイの事件簿』は5月25日(月)より配信スタートとなる。さらに、すでに配信中の『刑事コロンボ』と『主任警部モース』でも順次新しいエピソードが追加される。加えて、現在チャンネルでは放送が予定されていないタイトルも一部配信されているので、放送を見逃してしまった人、もう一度見たい人はぜひこちらもチェックしてみよう!

また、AXNミステリーでは現在、『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』『フランス絶景ミステリー コレクション』『私だけの紳士探偵』という英仏ミステリーのほか、AXNミステリーオリジナル番組も配信中。それらのミステリー作品は6月よりオンデマンドに登場予定だ。

AXNミステリー オンデマンドの詳細はhttps://www.mystery.co.jp/ondemand)でご確認を。(海外ドラマNAVI)

『刑事コロンボ』

© 1971 Universal City Studios LLLP. All Rights Reserved. © 1988 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.