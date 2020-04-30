TSUTAYA TVで極上のホームシアター体験「IMAX Enhanced」、『アメイジング・スパイダーマン2』など配信
「TSUTAYA TV」にて、IMAXとDTS(R)が手掛ける「IMAX Enhanced」プログラムに対応したコンテンツ3作品の配信が開始した。
「TSUTAYA TV」で配信を開始するのは、世界的大ヒットを記録した『チャーリーズ・エンジェル』3作目となる新生エンジェルリブート版、ウィル・スミス＆マーティン・ローレンス主演による17年ぶりの大ヒットアクション映画最新作『バッドボーイズ フォー・ライフ』、 キャストとスタッフを一新した人気アメコミ超大作の第2弾『アメイジング・スパイダーマン2』の3作品。『アメイジング・スパイダーマン2』は、「TSUTAYA TV」動画見放題プランで見放題コンテンツとして楽しめる。
「TSUTAYA TV」ではIMAX独自の画角で特別に制作された40分間のシーンを含む『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』、『ジュマンジ／ネクスト・レベル』、『ヴェノム』など15作品も配信中。15作品のうち、『ピクセル』『ザ・ウォーク』『バイオハザード：ザ・ファイナル』『インフェルノ』の4作品は3月31日（火）より、「TSUTAYA TV」動画見放題プランで見放題コンテンツとして楽しめる。今後も「IMAX Enhanced」プログラムに参加するソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの話題作が追加される予定だ。
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