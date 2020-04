『ジュラシック・ワールド』『その名にちなんで』イルファン・カーンが53歳で死去

アカデミー賞監督賞など4部門に輝いた映画『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』で主人公パイが大人になった姿を演じたほか、『スラムドッグ$ミリオネア』『めぐり逢わせのお弁当』『その名にちなんで』といった母国インドを舞台にした映画や『アメイジング・スパイダーマン』『ジュラシック・ワールド』のようなハリウッド大作映画にも出演していたイルファン・カーンが、4月29日(水)にムンバイの病院で亡くなった。亡くなる前日の28日、結腸感染のためICUに入っていた。享年53。米Varietyなど複数のメディアが一斉に報じている。

母方のおじが舞台俳優だったことから俳優になったイルファンは、売れない時代はエアコン修理屋として働いていたこともあるという。アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたミーラー・ナーイル監督の1988年の映画『サラーム・ボンベイ!』で映画デビュー(その時の出番は最終的にカットされたが、のちに『その名にちなんで』と『ニューヨーク、アイラブユー』でも同監督と組んだ)。その後、経験を積んで2000年代に入ると主演も務めるようになり、2005年にボリウッド映画初主演。2011年に母国よりパドマ・シュリー勲章を授与された。約35年のキャリアで出演した作品は150本以上に上る。2016年には日本・オランダ・カナダ合作のTVドラマ『東京裁判』でインドのパル判事を演じていた。

イルファンは、2018年に神経内分泌腫瘍と診断され、ロンドンの病院でおよそ1年にわたり治療を受けていた。一時は、遺作となってしまったインド映画『Angrezi Medium(原題)』の撮影に参加できるまで回復していたという。同作は今年3月にインドなどで公開されたが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で早目に公開が打ち切られた。イルファンはまた、逝去する数日前に母親を亡くしていたが、インドは新型コロナウイルスの感染拡大防止のため封鎖状態になっていることから、別の州にいた母親の葬儀にはビデオを通して参加せざるを得なかったという。

世界中で愛されたインドを代表する名優の逝去に、業界から悲しみの声が上がっている。

Very sad to hear about our dear colleague Irrfan. How tragic and sad. Such a wonderful talent. My heartfelt condolences to his family and friends.

Thank you Irrfan for all the joy you have brought to our lives through your work.

You will be fondly remembered.

Love.

