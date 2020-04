映画「スター・ウォーズ」シリーズのせりふ「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」にちなんで、May the 4th(5月4日)は「スター・ウォーズの日」。今年の「“STAR WARS DAY” 2020- MAY THE 4TH BE WITH YOU-」は、全国のファンと一緒にお祝いする、初のオンライン開催に決定した。世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむこの日、今年は「みんなで作るスター・ウォーズの日」をテーマに、日本中のスター・ウォーズファンがオンラインで参加できるさまざまなコンテンツを本日より公開する公式サイトで多数展開する。家族や友人とお家で楽しめるイエナカコンテンツの公開、「“STAR WARS DAY” 2020」限定商品の予約販売開始、スター・ウォーズ愛のこもったファンからの投稿もきょう4月30日より募集開始。 また、「スター・ウォーズの日」当日5月4日(月・祝)午後5時04分には、 毎年恒例のTwitter一斉投稿チャレンジを今年も実施する。■「“STAR WARS DAY” 2020」公式サイトhttps://starwars.disney.co.jp/mt4.html◆「スター・ウォーズの日」を記念して、 仮想会場を開設。 今年はおうちから参加「#スターウォーズの日」、「#フォースと共にあらんことを」、「#みんなのSWキャンペーン」のいずれかのハッシュタグをつけてツイートすると、 ツイートがランダムに抽出され仮想会場にアバターとツイートが表示される。おうちから会場に参加している感覚で日本中のファンと共に「スター・ウォーズの日」を楽しもう。※ツイートの表示には時間がかかる場合あり。※ツイートが表示されない場合あり。◆2020年の「スター・ウォーズの日」限定商品の予約販売がスタート4月30日より、「“STAR WARS DAY” 2020」限定商品の予約販売をスタート。今年は、5種類のTシャツが限定商品として登場。スター・ウォーズの42年間を代表するキャラクターたちがかわいらしいアートで集結する“オールスター”、ディズニーデラックスで独占配信中のスター・ウォーズ初の実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』で一躍人気キャラクターになった“ザ・チャイルド”、 シリーズの象徴ともいえるレイア姫が描かれる“レイア・オーガナ”、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』で、レイを励ました過去のジェダイたちの名が刻まれた“ジェダイ・マスター”、スター・ウォーズの世界観を再現したコミックアートの“コミックス”。全てのTシャツには、「MAY THE 4TH BE WITH YOU」ロゴと「2020」が入っており、今年だけの限定デザインとなっている。【サイズ】M/L/XL(※オールスター、ザ・チャイルドのみキッズサイズ(110/130)あり)【価格(税抜)】キッズサイズ(110/130):2500円、 M/L/XL:3500円◆みんなで楽しめるスター・ウォーズ イエナカコンテンツを公開スター・ウォーズに登場する帝国の最終兵器デス・スターや、人気キャラクターの描き方を解説するお絵描き動画「楽しく描こう!スター・ウォーズ」、スター・ウォーズ作品の中で「Yes」と「No」どちらのセリフが多いか数えてみた動画など、スター・ウォーズの数字にまつわる楽しい情報を集めた「数字で見る! スター・ウォーズ」やダウンロードして遊べるぬりえなど、子どもと一緒に、おうちにいる時間を楽しく過ごせるコンテンツを公開。◆みんなのスター・ウォーズ愛を集めるツイッターキャンペーンイラストやスター・ウォーズ風なりきり写真、メイクや愛用グッズ、思い出のグッズなど「#スターウォーズの日」と「#みんなのSWキャンペーン」を付けてツイッターで投稿。ぬりえやイラストも、もちろんOK。応募すると、抽選で賞品が当たる。スター・ウォーズ愛を日本中のファンと共に分かち合おう。◆『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』40周年記念クイズチャレンジ2020年は『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』が公開してから40周年。スター・ウォーズ公式ツイッターでは、「エピソード5」に関するクイズを実施。 何問正解できるのか、スター・ウォーズの知識でクイズにチャレンジしよう。◆ツイッターで集める日本中のフォース、 ハッシュタグをつけて、 みんなで一斉投稿チャレンジ!「スター・ウォーズの日」をお祝いするため、5月4日(月・祝)午後5時04分に、映画に登場する有名なせりふ「#フォースと共にあらんことを」を今年もみんなで一斉にツイッターに投稿しよう! 昨年の「スター・ウォーズの日」では、ツイッターのトレンドランキング1位を獲得。今年も日本中を「フォース」で埋め尽くそう。 公式サイトではカウントダウンタイマーもスタート。◆スター・ウォーズ映画最新作、 初の実写ドラマシリーズなどおうちで楽しもう世代を超えて愛されるスター・ウォーズの物語。 スカイウォーカー・サーガ42年の完結編『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』が、 4月8日に先行デジタル配信され(「ディズニーデラックス」での期間限定レンタル配信含む)、4月29日にMovieNEXと4K UHD MovieNEXで発売されたところ。また、 ディズニー公式動画配信サービス「ディズニーデラックス」では、5月1日より「MAY THE 4TH スター・ウォーズ特集」として、 劇場公開された映画作品はもちろん、 大好評のスター・ウォーズ初の実写ドラマ『マンダロリアン』や貴重なドキュメンタリー、TVアニメーションなど、 バラエティ豊かな作品の数々を配信する。『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』MovieNEX 公式サイトstarwars-jp.com/skywalkerディズニーデラックス公式サイトhttps://www.disney.co.jp/deluxe.html◆「LINE:ディズニー ツムツム」にてスター・ウォーズのイベントや新ツムが登場5月1日より「LINE:ディズニー ツムツム」(開発:NHN PlayArt 株式会社、運営:LINE株式会社)の新ツムとして「マスタールーク」や「ベン・ケノービ」、「メイス・ウィンドゥ」が登場。さらに、全9エピソードをめぐるゲーム内イベントを開催する。スター・ウォーズのツムたちが完全再現する名シーンは必見。スター・ウォーズの世界をツムツムでも楽しもう。「LINE:ディズニー ツムツム」URLhttps://tsumtsum.game.line.me/ja/sw_event_nu◆楽曲投票キャンペーン開催 プレイリスト「MAY THE 4TH BE WITH YOU」「STAR WARS THE BEST」プレイリストが期間限定で「MAY THE 4TH BE WITH YOU」プレイリストに生まれ変わる。こちらのプレイリストの楽曲をツイッターで一般募集。投票すると抽選でグッズが当たるプレゼント企画もある。大好きな「スター・ウォーズの楽曲」に投票しよう。投票期間:2020年4月30日〜2020年5月1日結果発表:2020年5月4日プレイリストURLhttps://www.universal-music.co.jp/starwars/mt4/