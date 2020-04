Ubisoftは「アサシン クリード」の新作『Assassin's Creed Valhalla』を発表した。

日本時間4月29日に行われたライブストリームで、新作のタイトルとキービジュアルが公開された。ライブストリームでは、デジタルアーティストのBosslogicがキービジュアルをライブペイント形式で描いていった。イラストができあがると、以前からの噂通り、新作がヴァイキングの時代を舞台にしていることが明らかになった。

​Ubisoftは『Assassin's Creed Valhalla』の正式な発表トレーラーを日本時間5月1日0:00に配信すると発表している。そこで詳しい情報が明かされることだろう。

Watch the World Premiere of Assassin's Creed Valhalla April 30th at 8am PDT / 5pm CEST. #AssassinsCreed