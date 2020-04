「スター・ウォーズの日」(5月4日)を記念し、ディズニー公式動画配信サービス「ディズニーデラックス」で、「MAY THE 4TH スター・ウォーズ特集」が5月1〜7日に開催されることがわかった。映画作品や初の実写ドラマシリーズ「マンダロリアン」に加え、アニメシリーズ「スター・ウォーズ レジスタンス」シーズン2の最新エピソード(11〜14話)が初めて配信される。

「スター・ウォーズの日」とは、名ゼリフ「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなみ、5月4日に制定されたスター・ウォーズの記念日。今年は「“STAR WARS DAY” 2020 MAY THE 4TH BE WITH YOU」を初めてオンラインで開催し、「みんなで作るスター・ウォーズの日」をテーマに、ファンがオンラインで参加できる様々なコンテンツを公式サイト(https://starwars.disney.co.jp/mt4.html)で展開する。

「ディズニーデラックス」では、最新作「スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け」を5月14日までレンタル配信中。過去の映画作品や「ローグ・ワン」「ハン・ソロ」などのスピンオフ作品に加え、孤独な賞金稼ぎ(バウンティハンター)を描く「マンダロリアン」も配信される。

「スター・ウォーズ フォースの覚醒」より少し前の時代を舞台にした「スター・ウォーズ レジスタンス」は、若きパイロット・カズがBB-8とともに極秘ミッションに挑む物語。おなじみの戦闘機・Xウィングをはじめ、カラフルで独創的なレース機が繰り広げる、超高速スカイ・レースや空中戦も見どころだ。さらに、ジョージ・ルーカスがアメリカの特殊効果やVFXの制作会社「インダストリアル・ライトマジック」(通称ILM)の歴史を紐解くドキュメンタリー番組「『スター・ウォーズ』から最新作まで ILMの魔法の裏側」がラインナップされている。

あわせて、「スター・ウォーズ」の世界を楽しむため、シリーズのタイムラインが分かる画像もお披露目された。「MAY THE 4TH スター・ウォーズ特集」は「ディズニーデラックス」で5月1〜7日に開催。

配信作品は、以下の通り。

「スター・ウォーズ」

「スター・ウォーズ 帝国の逆襲」

「スター・ウォーズ ジェダイの復讐」

「スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス」

「スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃」

「スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐」

「スター・ウォーズ フォースの覚醒」

「スター・ウォーズ 最後のジェダイ」

「スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け」(レンタル配信)

「ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー」

「ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー」

「スター・ウォーズ レジスタンス」

「マンダロリアン」

「スター・ウォーズ クローン・ウォーズ」(映画)

「スター・ウォーズ クローン・ウォーズ」(シリーズ)シーズン1〜6

「スター・ウォーズ 反乱者たち」

「夢の帝国 スター・ウォーズ・トリロジーの歴史」

「スター・ウォーズ 伝説は語り継がれる」

「『スター・ウォーズ』から最新作まで ILMの魔法の裏側」

「LEGO スター・ウォーズ オールスターズ」

「LEGO スター・ウォーズ フリーメーカーの冒険」

「STAR WARS:BB-8 ミニクリップ」

「スター・ウォーズ フォース・オブ・デスティニー」

「スター・ウォーズ 反乱者たち ショーツ」

「スター・ウォーズ レジスタンス ショーツ」