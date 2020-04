シェマー・ムーア、東京ロケに「最高！」『S.W.A.T.』メイキング映像公開

スーパー!ドラマTVにて6月26日(金)22:00より独占日本初放送となる『S.W.A.T.』シーズン3。同シーズンは東京でロケが行われたことでも話題だが、先行放送が決定している同エピソードのメイキング映像が公開された。その映像では東京での製作模様が垣間見られるほか、キャスト・スタッフのインタビューも収録されている。

東京での撮影が慣行されたシーズン3第13話「液体らしく」では、S.W.A.T.チームがロサンゼルスを飛び出し、渋谷、秋葉原、東京タワー、新宿、歌舞伎町のロボットレストラン、増上寺などに登場。S.W.A.T.チームのホンドー、ディーコン、タン、ヒックスはロサンゼルスでヤクザのキムラを確保し、警視庁へ引き渡すために来日する。しかし東京での引き渡し後、移送途中でキムラが逃走したため、チームは警視庁の責任者ヨシダや特殊部隊とともに、逃走の協力者を探しながら犯人を追跡することになり...。



その映像の中で、主人公ホンドー役のシェマー・ムーアは「シーズン3の半分が過ぎ、どんどん規模が大きくなっていく。シーズン2ではメキシコで撮影を行った。シーズン3で東京に来られたのには、とても大きな意味がある」と、ディーコン役のジェイ・ハリントンとともに感慨深く語る。その言葉通り、今回解禁された映像には東京での撮影中にシェマーたちが日本のファンと交流する姿も収められている。

彼らと一緒に東京ロケに参加したタン役のデヴィッド・リムとヒックス役のパトリック・セント・エスプリトも、日本での『S.W.A.T.』の人気ぶりをかねてから耳にしていたそう。一方、日本の警察の情報提供者・サトウ役の小澤征悦は「ホンドーが自分の前に立っていて、⼀緒にセリフの掛け合いができてすごく興奮したよ!」と喜びを隠せない様子。

「ここで撮影することによって(スタッフやファン)みんなからの支えに感謝を見せられる機会をもらえた。東京に来られてよかった」と喜びを隠せないジェイ。そしてパトリックは「僕のキャラクターは日本の重大犯罪課のトップ・ヨシダと繋がりがある」と明かし、東京都庁の目の前でホンドーたちがヨシダ役のサニー齋藤に逃亡者を引き継ぐシーンも公開された。また、動画と合わせて、シェマーたちが外国人観光客に人気のロボットレストランを訪ねるところ、東京の街なかを走っているところの場面写真も到着している。

「ディーコンとホンドーが東京の街を駆け回るよ」と笑顔で語ったシェマーは、「実際に東京のような素晴らしい街で撮影できたこと、渋谷スクランブル交差点、ロボットレストラン、原宿...本当に最高! ただただ最高さ!」と喜ぶ。ロボットレストランで女性レスラー・リオ役の福島リラと共演後、彼がハグしながら感謝する姿も印象的だ。日本人キャストの活躍はもちろん、S.W.A.T.チームの面々がホテルの屋上での銃撃戦やロボットレストランでの乱闘シーンをはじめ、東京の様々な場所を駆け巡り、大暴れする第13話。製作総指揮・脚本を担当するクレイグ・ゴアも撮影中に「とても素晴らしい回になると思う」と手ごたえを感じていた同エピソードは特に見逃せない!

■『S.W.A.T.』放送情報

・シーズン3...6月26日(金)22:00より独占日本初放送

[⼆]毎週金曜 22:00〜 ほか

[字]毎週金曜 24:00〜 ほか

・日本ロケエピソード「液体らしく」(シーズン3第13話)...6月21日(日)21:00より特別先行放送

・シーズン1...5月6日(木)12:00より⼀挙放送

・シーズン2...6月13日(土)12:00より⼀挙放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『S.W.A.T.』

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.