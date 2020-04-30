¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤Î¿Íµ¤Ê¸¶ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤¬¿·È¯Çä
Ê¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¡¼¥Ô¡¼¥Ú¥ó¥·¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¡¢¤¢¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤È»þ·×ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óNEO¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¥é¥Ü»þ·×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹ÉÔÍ×¤Î¡Ö¥½¡¼¥é¡¼¥È¥±¥¤¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ÎÏÓ»þ·×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¥³¥é¥Ü¤Ë¤ÏÃÖ¤»þ·×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´20¥«¥é¡¼¡ª¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥¯¥ì¥Ñ¥¹ÊÁ¤¯¤í¤Ã¤¯¡×È¯Çä
¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤Î¿Íµ¤Ê¸¶ñ¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥Ñ¥¹¡¢¥¯¡¼¥Ô¡¼¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤Î3¼ï¤Î³Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÓ»þ·×¤Î¿Ë¤Î·Á¤ä¥±¡¼¥¹¤Î¿§¤Ê¤É¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢³ÆÊÁ¤Î»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¡É¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¡È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´5¼ïÅ¸³«¤Ç¡¢»þ·×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹Ê¸¶ñ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ·×¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ëÅÅÃÓ¸ò´¹ÉÔÍ×¤Êµ¡Ç½¤Î¥½¡¼¥é¡¼¼°ÅÅÃÓ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10µ¤°µËÉ¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½À¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥¤¥à¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óNEO¡ß¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹ ¿·ºî¥³¥é¥ÜÏÓ»þ·×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ\ 7,590 (ÀÇ¹þ)¡£
»ÅÍÍ
¥½¡¼¥é¡¼ÅÅÃÓ¼°ÏÓ»þ·×
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§ABS ¡¿¡¡¥Ð¥ó¥ÉÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§32Ð¡¿¥Ð¥ó¥É¶Ò¡§14Ð¡¿¥Ð¥ó¥ÉÄ¹¡§215Ð
ËÉ¿åÀÇ½¡§10µ¤°µËÉ¿å
¥¿¥¤¥à¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óNEO